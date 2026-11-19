El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) se acerca. Y durante estos días en familia, son muchos los que se quedan en casa para disfrutar de nuevos momentos de amor, paz y descanso. Pero también es el tiempo en el que muchos vuelven a conectarse con el mundo del entretenimiento para ver películas y series con las que no han podido “caching up” debido al trabajo y los compromisos cotidianos.

Hoy te queremos compartir algunas de las opciones que Prime Video te ofrece para esta temporada, en donde encontrarás opciones para todos los gustos. Desde producciones para disfrutar en familia, como series y películas que responden a gustos mucho más complejos como el amor, el terror y, por qué no, hasta la pasión.

Algunas opciones que podemos mencionar rápidamente para ti son las siguientes producciones originales:

The Lord of the Rings: Rings of Power

Carrie

Every Year After

Maxton Hall

Marfil

Pretty Lethal

Off Campus

Lee un poco más de algunas de ellas…

“Love of Your Life“

Dirigida por Rachel Morrison (The Fire Inside), Love of Your Life sigue a Maya (Margaret Qualley), cuyo fortuito encuentro con Charlie (Gabriel Basso) detona un apasionado romance y un futuro que supera todo lo que jamás imaginó. Cuando ese porvenir da un vuelco inesperado, Maya se ve arrojada hacia una nueva realidad que la obligará a confrontar quién es, qué desea y cómo volver a amar.

“Carrie“

Marginada por sus compañeros de preparatoria, Carrie White (Summer H. Howell) ha pasado su vida recluida entre las paredes de su hogar junto a su ferozmente protectora madre, Margaret (Samantha Sloyan). Tras la muerte repentina y prematura de su padre, Carrie es arrojada al implacable ecosistema de la escuela secundaria pública, donde se ve obligada a enfrentar un escándalo viral de acoso escolar que sacude a su comunidad y una presión incesante.

“The Love Hypothesis“

Basada en la novela bestseller de The New York Times escrita por Ali Hazelwood, The Love Hypothesis sigue a Olive (Lili Reinhart), una brillante estudiante de doctorado enfocada en su futuro dentro del mundo académico.

Sin embargo, al percatarse de que su mejor amiga Ahn (Rachel Marsh) está enamorada de su pretendiente Jeremy (Nicholas Duvernay), Olive besa por impulso al intimidante profesor Adam Carlsen (Tom Bateman) para demostrar que ha pasado la página. Lo que inicia como un acto desesperado de amistad escala rápidamente a una relación fingida, sujeta a reglas, límites y un acuerdo de beneficio mutuo. Cuando su trato empieza a desdibujar las fronteras entre la farsa y la realidad, Olive se ve forzada a poner a prueba su hipótesis más desafiante hasta ahora: que el amor podría, después de todo, valer la pena el riesgo.

“56 Days”

56 Days sigue a Oliver y Ciara, quienes, tras conocerse por casualidad en un supermercado, se enamoran de forma intensa, rápida y peligrosa. Cincuenta y seis días después, los investigadores de homicidios llegan al departamento de Oliver para encontrar un cuerpo sin identificar—brutalmente asesinado e intencionalmente descompuesto.

“Every Year After”

Narrada a lo largo de seis años y una semana en Barry’s Bay —el pueblo lacustre por excelencia—, Every Year After es una historia romántica y nostálgica sobre los primeros amores, y sobre las personas y decisiones que nos marcan para siempre.

Sigue leyendo más de “Prime Video” aquí:

La nueva serie de “Baywatch” ya tiene su primer tráiler

Prime Video cerró un acuerdo de $15 millones de dólares para transmitir los Premios Emmy durante seis años

Belinda protagonizará una serie sobre el polémico caso de Florence Cassez