Una mujer de 55 años murió la mañana del pasado miércoles después de que la camioneta SUV que conducía quedara atrapada sobre las vías del ferrocarril y fuera embestida por un tren de NJ Transit en Nanuet, Nueva York. El impacto arrastró el vehículo y terminó golpeando a la conductora, quien quedó debajo de la camioneta.

De acuerdo con ABC 7, el accidente ocurrió alrededor de las 8 a.m. (ET) en el cruce ferroviario de New Clarkstown Road, según informó el Departamento de Policía de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

La víctima fue identificada como Basheva Frank, residente de Spring Valley. Los servicios de emergencia la encontraron debajo del vehículo y confirmaron su fallecimiento a las 8:26 a.m. en el lugar del siniestro.

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, Frank conducía una Toyota SUV en dirección sur por New Clarkstown Road cuando se detuvo sobre el cruce ferroviario, entre los rieles. La mujer habría intentado avanzar para abandonar la zona de peligro, pero otro automóvil detenido delante de ella le impidió despejar las vías.

La situación desencadenó una secuencia fatal cuando un tren de pasajeros que cubría el trayecto entre Spring Valley y Hoboken se aproximó al cruce.

La conductora salió de la camioneta antes del impacto

Las autoridades señalaron que la mujer logró salir de la Toyota SUV antes de que el tren la golpeara. Sin embargo, la colisión desplazó violentamente el vehículo, que terminó impactando contra ella.

La fuerza del choque arrastró la camioneta y provocó que Frank quedara atrapada debajo del automóvil. Aunque los equipos de emergencia acudieron al lugar, la conductora fue declarada muerta poco después.

El tren involucrado fue identificado como el número 1620 de la línea Pascack Valley, que realizaba el recorrido desde Spring Valley hacia Hoboken.

A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los pasajeros ni integrantes de la tripulación que viajaban a bordo resultó herido, de acuerdo con el reporte policial.

MTA descarta una falla en las señales del cruce ferroviario

Uno de los primeros puntos que revisaron los investigadores después del accidente fue el funcionamiento del sistema de advertencia del cruce de New Clarkstown Road.

Tras una inspección, las autoridades determinaron que los dispositivos de seguridad operaban correctamente al momento del siniestro. Según el informe preliminar, las luces intermitentes estaban activadas y la barrera del cruce se encontraba abajo.

Este hallazgo será relevante para reconstruir las circunstancias del accidente y establecer qué ocurrió durante los instantes previos a la colisión.

Por ahora, la investigación se concentra en las condiciones que llevaron a que la Toyota SUV quedara detenida entre los rieles y en la presencia del otro vehículo que, según la información preliminar, habría bloqueado la salida de la conductora.

Las autoridades no han atribuido responsabilidades adicionales ni han informado sobre posibles cargos relacionados con el incidente.

El choque también provocó interrupciones en el transporte ferroviario de la región. NJ Transit suspendió temporalmente el servicio entre Spring Valley y Nanuet mientras los equipos de emergencia y las autoridades realizaban las labores correspondientes y completaban las diligencias iniciales.

La interrupción afectó a los usuarios de la línea Pascack Valley, una ruta utilizada por pasajeros que se desplazan entre comunidades del condado de Rockland y distintos puntos de Nueva Jersey, con conexión hacia Hoboken.

La suspensión se mantuvo mientras se desarrollaban las investigaciones en el lugar del accidente. La presencia de los equipos de emergencia y la necesidad de revisar las condiciones del cruce impidieron que los trenes retomaran inmediatamente sus recorridos habituales.

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