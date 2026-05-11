¿Las ratas de Nueva York pueden tener hantavirus?

Nueva York tiene millones de ratas, pero eso no significa que haya un riesgo importante de hantavirus para la población general. El Departamento de Salud de Nueva York aclara que la cepa Andes —la vinculada al brote reciente del crucero— se encuentra generalmente en roedores de Argentina y Chile, no en Estados Unidos, y no ha sido detectada en la ciudad de Nueva York.

Además, la misma fuente señala que las infecciones por hantavirus en Estados Unidos son raras, con menos de 30 casos reportados por año, y que la mayoría se registran en el oeste del país.

Los CDC explican que las personas pueden infectarse con hantavirus por contacto con roedores, especialmente al exponerse a su orina, excrementos o saliva, y que la mordedura o el arañazo también pueden transmitirlo, aunque eso es raro.

El matiz importante es que, en Estados Unidos, los principales roedores asociados al hantavirus no suelen ser las ratas urbanas típicas de Nueva York. Material educativo de los CDC menciona como reservorios relevantes al deer mouse, el cotton rat, el rice rat y el white-footed mouse, y aclara que otros roedores, como las house mice, roof rats y Norway rats, no han sido conocidos como transmisores del síndrome pulmonar por hantavirus. Las ratas de alcantarilla de Nueva York son, en general, Norway rats.

Eso no significa que haya que convivir con ratas sin preocupación. Las ratas pueden transmitir otras enfermedades y contaminar espacios, pero el hantavirus no es hoy el principal riesgo sanitario asociado a las ratas comunes de Nueva York.

No es otro COVID: lo que los CDC dicen sobre el brote de hantavirus. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué sí debería preocupar

Lo que sí importa es evitar limpiar en seco lugares con presencia de roedores. Barrer o aspirar excrementos, nidos u orina puede levantar partículas contaminadas al aire. Los CDC recomiendan ventilar, usar desinfectante y limpiar con métodos húmedos cuando haya rastros de roedores.

También debe consultar un médico quien haya estado en un espacio cerrado con infestación de roedores y luego presente fiebre, dolores musculares intensos, cansancio marcado o dificultad para respirar.

Qué no debería alarmar

No hay evidencia de que las ratas del subway o las ratas urbanas comunes estén generando un riesgo amplio de hantavirus en Nueva York. Tampoco hay una alerta para la población general de la ciudad por este virus. El propio Departamento de Salud de Nueva York sostiene que la cepa Andes no ha sido detectada en NYC y que el riesgo local es muy bajo.

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