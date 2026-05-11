Hantavirus en EE.UU.: lo que debe preocuparte y lo que no, según los CDC

El brote de hantavirus vinculado a un crucero internacional encendió una pregunta inevitable en Estados Unidos: ¿hay una nueva amenaza sanitaria de alcance masivo o se trata de una alerta puntual que exige vigilancia, pero no pánico? ¿Puede desatarse otra pandemia?

La respuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es clara: el hantavirus puede causar enfermedad grave y puede ser mortal, pero el riesgo de una propagación amplia en Estados Unidos es considerado extremadamente improbable en este momento. La agencia emitió una alerta sanitaria para médicos, laboratorios y departamentos de salud, no una advertencia general de riesgo para toda la población.

“No es COVID“, destacó el Dr. Jay Bhattacharya, director interino de los CDC, al programa “State of the Union” de CNN, en respuesta a una pregunta sobre el hantavirus. “El mensaje clave que quiero transmitir a su audiencia es que esto no es coronavirus y no va a provocar ese tipo de brote”, tranquilizó.

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Hantavirus: el riesgo en Estados Unidos

El caso que activó la vigilancia está relacionado con un grupo de pasajeros y tripulantes de un crucero que partió de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril de 2026, y recorrió zonas remotas del Atlántico Sur, incluidas la Antártida, Georgia del Sur, Tristán de Acuña, Santa Elena y Ascensión. Según los CDC, el barco llevaba 147 personas de 23 países.

La investigadora Frannie Twohig prepara muestras de material inactivado sobre el hantavirus en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. Crédito: Susan Montoya Bryan | AP

La Organización Mundial de la Salud informó inicialmente siete casos, incluidos tres fallecimientos, y describió cuadros con fiebre, síntomas gastrointestinales y rápida evolución hacia neumonía, dificultad respiratoria y shock. La OMS evaluó el riesgo para la población global como bajo, aunque mantuvo la vigilancia internacional por tratarse de un brote en un crucero con pasajeros de distintos países.

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Lo que sí debe preocuparte

Lo primero que debe tomarse en serio es la gravedad potencial de la enfermedad. Los hantavirus pueden causar el síndrome pulmonar por hantavirus, una condición severa que afecta los pulmones y puede avanzar rápidamente. Los CDC señalan que, entre pacientes con síntomas respiratorios graves, la tasa de letalidad se ha estimado en aproximadamente 38%.

También debe preocupar a quienes hayan tenido una exposición concreta. En el brote actual, los CDC recomiendan que médicos y autoridades consideren la enfermedad en personas con síntomas compatibles y antecedentes epidemiológicos relevantes dentro de los 42 días previos.

Deben tener especial cuidado quienes:

Tuvieron contacto físico directo con una persona sintomática con infección confirmada o sospechosa por virus Andes.

Estuvieron de manera prolongada en espacios cerrados con esa persona.

Tuvieron exposición a saliva, secreciones respiratorias u otros fluidos, o contacto con objetos contaminados.

Otro punto importante es que el virus Andes, confirmado por la OMS como responsable del brote, tiene una particularidad: es el único hantavirus documentado con transmisión de persona a persona. Aun así, los CDC remarcan que esa transmisión es rara y suele requerir contacto cercano y prolongado con una persona enferma.

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Síntomas de hantavirus: las señales de alerta

Los síntomas iniciales también merecen atención porque pueden confundirse con otras infecciones. Según los CDC, pueden incluir fiebre, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. La señal de alarma aparece cuando, días después, surgen tos, falta de aire o presión en el pecho.

En Estados Unidos, hay zonas donde hay que tener mayor nivel de alerta: California, Colorado, Nuevo México y Arizona tienen mayor riesgo de hantavirus.

Las ratas pueden entrar por huecos muy pequeños, por lo que conviene revisar paredes, marcos de puertas, tuberías y desagües para taparlas. Crédito: Txking | Shutterstock

Lo que no debería alarmarte

Lo que no debe instalarse es la idea de que Estados Unidos está frente a “otro COVID”. No hay base sanitaria para ese encuadre. Los CDC dicen que el riesgo para la salud pública en Estados Unidos es extremadamente bajo y que la posibilidad de una propagación amplia es extremadamente improbable en este momento.

Tampoco se trata de un virus que se transmita fácilmente por encuentros casuales. La principal vía de contagio de los hantavirus suele ser el contacto con roedores infectados o con su orina, excrementos o saliva. La transmisión entre personas, en el caso del virus Andes, es posible pero rara y asociada a contacto cercano o prolongado.

No hay, por ahora, motivo para que una persona sin síntomas y sin exposición vinculada al crucero o a un caso sospechoso busque pruebas por ansiedad. Los CDC orientan la vigilancia hacia personas con síntomas compatibles y factores de riesgo concretos, no hacia testeos masivos de la población general.

Tampoco hay una recomendación de restringir viajes o comercio por este evento. La OMS indicó que, con la información disponible, no aconseja aplicar restricciones de viaje o comercio relacionadas con el brote.

Cuándo buscar atención médica

La recomendación práctica es simple: quien haya estado expuesto al crucero, a un pasajero enfermo o a una persona con infección confirmada o sospechosa por virus Andes, y presente fiebre, dolores musculares, síntomas gastrointestinales o dificultad respiratoria, debe comunicarse con un profesional de salud o con su departamento de salud local.

Los CDC advierten que el diagnóstico temprano puede ser difícil, especialmente durante las primeras 72 horas de síntomas, y que los pacientes sospechosos pueden deteriorarse rápidamente. No existe un tratamiento específico recomendado contra el hantavirus; la atención temprana de soporte es clave para mejorar las chances de supervivencia.

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