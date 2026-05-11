Quiénes recibirán un pago del Seguro Social el miércoles 13 de mayo

Los primeros pagos del Seguro Social correspondientes a mayo comenzarán a enviarse esta semana en Estados Unidos, siguiendo el calendario habitual establecido por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

El depósito programado para el miércoles 13 de mayo será para un grupo específico de beneficiarios, principalmente jubilados y adultos mayores que reciben pagos mensuales del programa.

¿Quién recibe el pago el 13 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, las personas nacidas entre el día 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su pago del Seguro Social el miércoles 13 de mayo.

Los pagos del Seguro Social normalmente se distribuyen los miércoles y se organizan según la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

Cómo funciona el calendario de pagos

La SSA divide los pagos mensuales de esta manera:

–Beneficiarios nacidos del 1 al 10: reciben el pago el segundo miércoles del mes.

–Beneficiarios nacidos del 11 al 20: cobran el tercer miércoles.

–Beneficiarios nacidos del 21 al 31: reciben el pago el cuarto miércoles.

Por ello, quienes nacieron entre el 11 y el 20 recibirán su dinero el 20 de mayo, mientras que quienes cumplen años después del día 20 lo obtendrán el 27 de mayo.

Quiénes cobran en fechas diferentes

La SSA también explicó que las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 no siguen el sistema de miércoles.

En esos casos, los pagos suelen enviarse el tercer día de cada mes, excepto cuando cae en fin de semana o día festivo.

Asimismo, quienes reciben tanto Seguro Social como pagos del programa Supplemental Security Income (SSI) reciben el SSI el primer día hábil del mes y el Seguro Social el día 3.

Fechas restantes del SSI en 2026

El programa SSI, dirigido a personas con bajos ingresos, adultos mayores o personas con discapacidades, ya realizó el pago de mayo el viernes 1 de mayo.

Las siguientes fechas de pago del SSI para el resto de 2026 son:

–Lunes 1 de junio de 2026

–Miércoles 1 de julio de 2026

–Viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

–Martes 1 de septiembre de 2026

–Jueves 1 de octubre de 2026

–Viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

–Martes 1 de diciembre de 2026

–Viernes 31 de diciembre de 2026 (pago adelantado de enero de 2027)

Preocupación por el futuro del programa

El Seguro Social enfrenta además preocupaciones financieras a largo plazo.

Investigaciones citadas en el reporte señalan que el programa podría enfrentar un déficit tan pronto como 2032 y, si el Congreso no toma medidas, los jubilados podrían enfrentar una reducción aproximada del 28% en sus beneficios mensuales.

Sigue leyendo:

– Si inviertes $250,000 a los 60 años, esto recibirías cada mes

– Cuentas de ahorro que pagan hasta 5% en 2026 y cuánto puedes ganar sin invertir

– El nuevo plan de retiro podría darte hasta $1,000 al año: cómo cambia lo que necesitas ahorrar para jubilarte