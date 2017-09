Entre lágrimas Alan Tacher habla por primera vez de la muerte de su padre

PAPI.. mi CHIEF como te decía de cariño .. hoy hace una semana que te fuiste , hoy hace una semana que perdí una parte de mi corazón , hoy hace una semana me di cuenta que mi protector de toda la vida se me había ido .. tengo tantas preguntas y muy pocas respuestas .. porque tan rápido? Hubiéramos podido hacer más ? Porque no te pude disfrutar más tiempo ? Quien me va a llamar todos los días para ver cómo estoy? Quiero pensar que estás en un mejor lugar . Quiero pensar que algún día nos volveremos a reír juntos .. Quiero pensar que me cuidaras desde arriba .. Me despierto todas las noches pensando que fue un mal sueño . Y Que todavía estás aquí .. que me vas a a hablar por teléfono como lo hacías todos los días para ver cómo estaba .. que cuando fui a tu casa esta semana a ver tus cosas te ibas a a aparecer y darme un fuerte abrazo como siempre lo hacías ..que iba a México y nos íbamos a comer a tu restaurante favorito .. pero ese mal sueño era una triste realidad .. Espero que el tiempo me vaya dando respuestas a todas esas preguntas .. espero que el tiempo me haga entender que estás en un mejor lugar .. espero que el tiempo me de la oportunidad de enseñarle a mis hijos y a mis nietos todo lo que tu me enseñaste .. sé que el dia que te fuiste antes de esa operación me dijiste "ya me voy y si no regreso voy tranquilo" .. nunca regresaste .. Así te voy a recordar .. gracioso, divertido, ameno, encantador .. el mejor padre del mundo, el mejor abuelo del mundo ..y el mejor mentor que pude tener.. "Feliz el hijo que es el padre de su padre antes de su muerte, y pobre del hijo que aparece sólo en el funeral y no se despide un poco cada día". gracias dios que mis hijos, mi @cristybernal Que tanto te amaba y yo nos pudimos despedir de ti .. "Lo que un padre quiere oír al final de su vida es que su hijo está ahí" .. y ese es mi único consuelo que me queda papi .. que al final estaba ahí abrazándote para decirte cuánto te quería y cuanto te voy a extrañar .. 😞 ojalá que este dolor no sea para siempre ..

