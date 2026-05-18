El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 18 mayo de 2026
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 18 de mayo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Hoy podrías encontrar el confidente adecuado. Conversar te ayudará a liberar pensamientos limitantes que te mantenían algo bloqueado. Vas a darte cuenta de que no estás solo y de que hay alguien cuya compañía puede ayudarte a aliviar el peso de lo que cargas.
Tauro
04/20 – 05/20
Alguien del pasado podría devolverte un favor, y esa recompensa llegará en el momento en que más la necesitas. Además, buscarás distintas alternativas para aumentar tu nivel de ingreso. Apoyarte en la experiencia adquirida te permitirá salir adelante con más claridad y firmeza.
Géminis
05/21 – 06/20
Con la Luna en tu signo, la energía se ordena y encuentra dirección. Lo impulsivo cede lugar a decisiones más pensadas, casi como si ya vieras el mapa antes de avanzar. Tu palabra tendrá peso y tu presencia dejará una huella clara en tu entorno social.
Cáncer
06/21 – 07/20
Cierras una etapa con la sensación de haber hecho un buen recorrido. La mente y el ánimo piden pausa, y vale la pena concederla. Un paseo tranquilo o un momento a solas puede ayudarte a decantar lo vivido y a quedarte en contacto con tu mundo interior.
Leo
07/21 – 08/21
Son momentos en los que necesitas ampliar tu red de contactos. Si vas a organizar una reunión o piensas asistir a un evento, asegúrate de que sea un ambiente variado y que participen personas de distintos contextos. Alguien mayor te dará un buen consejo.
Virgo
08/22 – 09/22
Hoy te mueves con precisión y criterio, como si cada paso respondiera a un plan silencioso, pero firme. En lo laboral, tu constancia se hace notar y suma reconocimiento. Si estás buscando oportunidades profesionales, hoy sabes que puertas tienes que tocar.
Libra
09/23 – 10/22
El panorama se presenta alentador, ya que podrías encontrar el socio ideal para tu nueva aventura. Será un momento excelente para aliar fuerzas y proyectar un rumbo más renovador. En asuntos legales, las cosas se encarrilan: habrá novedades concretas y favorables.
Escorpio
10/23 – 11/22
Los astros favorecen procesos de depuración y limpieza en distintos planos. La sanación implica revisar tu mente y soltar hábitos que ya no funcionan, comprometiéndote con los que verdaderamente curan. Corta de raíz los pensamientos negativos y no les dediques ni un instante.
Sagitario
11/23 – 12/20
Tu pareja, tu socio o alguien especial te dará un mensaje. La clave no será responder de forma rápida o superficial, sino centrarte y percibir lo que realmente sientes. Para que un vínculo tenga proyección a largo plazo, necesitas comprometerte contigo y también con el otro.
Capricornio
12/21 – 01/19
Es un buen momento para ocuparte de tu salud y de tu rutina diaria. Puedes empezar revisando tu alimentación: planificar tus comidas y respetar los horarios ayudará a ordenar tu organismo. Preparar viandas con anticipación te permitirá organizarte mejor y evitar la dispersión.
Acuario
01/20 – 02/18
Hoy tomarás conciencia del peso que tienen tus palabras y expresiones, por lo que antes de manifestarte evaluarás el impacto y las consecuencias. Si tienes hijos, será recomendable que pases más tiempo con ellos y, si corresponde aplicar correcciones, hacerlo de la mejor manera posible.
Piscis
02/19 – 03/20
Si necesitas renovar muebles, el dormitorio o el juego de jardín, hoy puede ser un buen día para ocuparte de ello. También se presenta como una ocasión propicia para realizar negocios vinculados a bienes raíces. Pensarás en el porvenir económico de tu círculo familiar.