Ola de calor extremo en NY con temperaturas de tres dígitos la próxima semana

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que Nueva York y gran parte del este de Estados Unidos cambiarán las brisas frescas primaverales por un intenso calor de inicios de verano.

“El calor será noticia en gran parte del este de Estados Unidos durante la primera mitad de la semana”, explicó el Servicio Meteorológico Nacional.

“Va a ser impactante porque sucederá de forma muy repentina. Últimamente, las temperaturas han sido frescas y normalmente rondan los 21 grados Celsius a mediados de mayo”, declaró Carl Erickson, meteorólogo sénior de AccuWeather.

“Los días más calurosos serán el 19 y el 20 de mayo. Se prevé que la temperatura el martes sea de 95 grados y el miércoles de 92 grados, y para el jueves las temperaturas comenzarán a descender”, pronosticó.

La temperatura récord en la Gran Manzana para el 19 de mayo se estableció en 1962, cuando el termómetro llegó a los 99 °F. El récord para el 20 de mayo se estableció en 1996, cuando la temperatura llegó a los 96 °F, añadió Erickson.

La humedad en combinación con el calor causará condiciones sofocantes en algunos puntos.

De acuerdo con el NWS, la principal causa es una amplia cúpula de alta presión que se asienta sobre la mitad oriental del país.

Dicha cúpula es como una gigantesca tapa atmosférica de aire caliente cerca de la superficie, que suprime las nubes y las tormentas y permite que el sol aumente las temperaturas, informó New York Post.

El resultado de lo anteriormente mencionado se traduce en un período de clima bochornoso y húmedo que podría hacer que la sensación térmica se eleve hasta alcanzar los tres dígitos en varios lugares.

Asimismo, el norte de Nueva Jersey se enfrenta a la probabilidad de batir varios récords de calor particularmente intensos al principio de la temporada.

El medio NJ.com indicó que los modelos de pronóstico en los alrededores del aeropuerto de Teterboro señalan que las temperaturas podrían llegar a los 93 °F el martes. El récord de temperatura máxima para esa fecha en Newark es de 98 °F, registrado también en 1962.

En este sentido, el pronóstico para el miércoles aún prevé temperaturas aproximadas a los 90 °F en todo el norte de Nueva Jersey, si bien es probable que empiecen a aparecer chubascos y tormentas dispersas a medida que se acerque el frente frío, lo que hará que las temperaturas vuelvan a descender y finalmente se rompa el dominio del calor y la humedad.

Los especialistas en el clima pronostican que las temperaturas más altas se esperan desde la región del Atlántico Medio hasta las Carolinas, donde las máximas en toda la zona podrían llegar hasta los 90 y 95 °F, lo suficiente como para rozar las temperaturas récord diarias antes de que finalmente llegue aire más frío el jueves.

Un frente frío a finales de esta próxima semana traerá alivio a los neoyorquinos.

“Eso también va a llegar muy rápido, así que el calor será un shock tanto al entrar como al salir”, manifestó Erickson.

Sigue leyendo:

• Chicago: el tiempo para hoy domingo 17 de mayo

• Nueva York: el tiempo para hoy domingo 17 de mayo