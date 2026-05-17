Pagos del Seguro Social a jubilados podrían aumentar a $81 al mes en 2027

Los pagos mensuales del Seguro Social podrían recibir un aumento más alto de lo esperado en 2027 debido al repunte de la inflación en Estados Unidos, según nuevas proyecciones de The Senior Citizens League (TSCL), una de las principales organizaciones de defensa de adultos mayores del país.

De acuerdo con el más reciente análisis de TSCL, el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) para 2027 podría alcanzar el 3.9%, superando el incremento de 2.8% aplicado en 2026.

Si la proyección se cumple, el cheque promedio para trabajadores jubilados subiría de $2,081.16 a $2,162.33 al mes, lo que representa aproximadamente $81.17 adicionales mensuales.

Para un jubilado que actualmente recibe $2,000 mensuales del Seguro Social, un COLA de 3.9% equivaldría a un aumento cercano a $80 al mes.

Sin embargo, muchos adultos mayores aseguran que ese dinero extra apenas alcanza para compensar el aumento en gastos esenciales como vivienda, servicios públicos, alimentos, seguros y primas de Medicare.

TSCL advirtió que el regreso de la inflación a niveles similares a los de principios de la década podría ejercer todavía más presión sobre los jubilados, especialmente si continúan subiendo los precios del petróleo.

La organización citó investigaciones de la Reserva Federal de St. Louis que indican que los aumentos en combustibles suelen estar relacionados con incrementos posteriores en alimentos y otros bienes de consumo.

Además, la organización señaló que el sector salud sigue siendo una de las mayores cargas económicas para los adultos mayores.

Incluso pequeños incrementos en costos médicos, medicamentos o seguros pueden reducir significativamente el valor real de cualquier aumento anual del Seguro Social.

Según una encuesta previa de TSCL, más del 57% de los jubilados afirmaron haber dejado de comprar algún producto o servicio médico durante el último año debido a problemas económicos.

La directora ejecutiva de TSCL, Shannon Benton, aseguró que muchos adultos mayores sienten que cada vez les alcanza menos el dinero.

“Muchos adultos mayores nos están diciendo lo mismo: mientras la inflación vuelve a subir, la vida sigue sin sentirse asequible. El adulto mayor promedio ya vive con mucho menos dinero que los estadounidenses más jóvenes, según datos del Censo, y nuestros seguidores constantemente nos dicen que sienten que se están quedando cada vez más atrás”, declaró Benton.

También advirtió que los gastos más importantes para los jubilados están creciendo más rápido que el resto de la economía.

“Para los jubilados que viven con ingresos fijos, los costos que más importan, especialmente atención médica, vivienda, servicios públicos y seguros, siguen aumentando más rápido que los precios en el resto de la economía, drenando silenciosamente los recursos de los adultos mayores”, dijo Benton.

La organización también criticó propuestas de algunos legisladores para modificar la fórmula del COLA mediante un índice conocido como ‘Chained CPI’, que asume que los consumidores cambiarán a productos más baratos cuando suben los precios.

“Las personas ganan sus beneficios del Seguro Social tras toda una vida de trabajo, pero algunos políticos han propuesto reducir beneficios usando un ‘Índice de Precios al Consumidor Encadenado’, que asume que las personas aceptarán un nivel de vida más bajo cuando suben los precios”, señaló Benton.

“Los responsables políticos deberían enfocarse en fortalecer el programa y proteger la seguridad financiera de los jubilados, no en disfrazar recortes de beneficios como otra cosa”.

TSCL fue fundada en 1992 como un proyecto especial de The Retired Enlisted Association y actualmente es una de las organizaciones no partidistas más grandes enfocadas en la protección del Seguro Social, Medicare y beneficios para jubilados y veteranos.

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