Actores de Hollywood que filmaban en Puerto Rico escapan por huracán María

Jason Sudeikis dejó la isla junto a sus compañeros

Jason Sudeikis y el resto de los actores que integran el elenco de la película “Driven” -que se filma actualmente en Puerto Rico- fueron desalojados ayer tras la inminente llegada del potente huracán María por la zona.

“Como plan de contingencia, volamos a todos los actores que viven fuera de Puerto Rico, que son más de una docena”, informó hoy en entrevista con Primera Hora, Luillo Ruiz de Pimienta Films, casa productora general de la película.

“Los actores fueron trasladados a Nueva York. En estos casos, esto es lo que se conoce como un ‘holding area’. Tanto los actores y sus representantes coincidieron en que Nueva York era una buena opción tanto por la cercanía a Puerto Rico, y por ser una zona de Estados Unidos en las que este tipo fenómeno es inusual”, abundó Ruiz.

Entre los actores que fueron desalojados de Puerto Rico, además de Sudeikis (“Saturday Night Live”, “Horrible Bosses”, “Hall Pass”), estuvieron Judy Greer (“The Wedding Planner, “Going on 30”, “Love and Other Drugs”, “Jurassic World”), y Lee Pace (“The Hobbit”, “Guardians of the Galaxy”). A ellos se sumaron Corey Stoll (“House of Cards”, “Ant-An”) e Isabel Arraiza, entre otros.

“No podemos prever cuán rápido (retomarán la filmación) va a ser eso ante una amenaza que nunca hemos visto. Sin embargo, nuestro protocolo es comenzar el rodaje tan pronto e inmediatamente sea seguro y posible”, sostuvo Ruiz en entrevista con Primera Hora.

Además de la película “Driven”, Pimienta Films tuvo a su cargo las recientes filmaciones en la Isla de “Imprisoned” (con Laurence Fishburne), “Cigarette” (con John Travolta) en Puerto Rico, y próximamente de “Primal”, cuyo inicio de rodaje está pautado para dar comienzo en octubre de este año. Dicho largometraje será protagonizado por Nicolas Cage. Todas estas producciones se benefician de la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico y cuentan con el apoyo de gobierno.