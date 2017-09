¿Planeas adquirir un seguro médico de aquí al 2018? Entonces necesitas saber esto

Muchas aseguradoras quieren aumentos de dos dígitos en las tarifas, pero hay maneras de ahorrarte sorpresas desagradables

Si las empresas de seguros quieren vender seguros médicos en el mercado de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) en el año 2018, hoy es la fecha límite para presentar las solicitudes de las tarifas que desean cobrar.

Las solicitudes pueden proporcionar una idea de lo que pueden esperar los consumidores que planean comprar en el mercado el próximo año.

La fecha límite es fundamental porque una empresa que opera en los mercados controlados por el gobierno federal debe presentar la solicitud de tarifas para los estados en los que desea operar o será excluida el próximo año. Por lo tanto, los consumidores pueden ver cuáles empresas estarán y cuáles no para el 2018, y qué mercados pueden tener menos empresas aseguradoras, o ninguna en absoluto.

“Si sucede que muchas empresas se desvinculan, eso es sin duda una gran preocupación”, comenta Chris Jacobs, analista de políticas de salud y CEO de Juniper Research Group.

De las aseguradoras que se queden, se espera que muchas soliciten soliciten aumentos importantes en las tarifas para el tercer año consecutivo. En los aproximadamente 12 estados que tienen fechas límite más cortas, más de la mitad de las principales aseguradoras han pedido aumentos de más del 20% en las tarifas.

Una extensa encuesta de Oliver Wyman, una empresa consultora, reveló que el 43% de las aseguradoras está planeando pedir aumentos en las tarifas con un promedio de más del 20%, y el 36% quiere aumentos en las primas del 10 al 20%. El resto manifiesta que pedirá aumentos alrededor del 8 al 10%.

Las presentaciones de las tarifas son solo el primer paso. Esas solicitudes deben ser aprobadas por los estados y el gobierno federal antes de la inscripción abierta para el año 2018 que comienza a principios de noviembre.

Y hasta que las aseguradoras firmen contratos con el gobierno federal para fijar las políticas que ofrecerán, que puede suceder a más tardar a fines de septiembre, las empresas pueden cambiar de opinión y retirarse del mercado. Ya en este año, algunas aseguradoras importantes como Humana y Aetna expresaron que se retirarán del mercado.

“Hemos presenciado algunas salidas bastante importantes de las principales aseguradoras”, comenta Katherine Hempstead, asesora principal que trabaja en cuestiones de seguros médicos y políticas de salud en la Fundación Robert Wood Johnson.

Pero Hempstead opina que la idea de que los mercados de seguros de ACA se están extinguiendo es exagerada. Señala que algunas empresas que se retiraron, entre las que se encuentran Humana y Aetna, no jugaban un papel importante en el mercado y que, desde esos comunicados, otras empresas han dado un paso adelante para cubrir esos lugares. La semana pasada, la empresa aseguradora Centene anunció que planea ingresar en tres nuevos estados el próximo año y expandirse en otros seis. Además, el regulador de seguros de Washington comentó que Premera Blue Cross, que aseguró que dejaría de vender planes individuales en dos condados, ahora ofrecerá dos planes en esas regiones en 2018. Oscar Health, que se fundó en New York, anunció que entrará en Ohio y Tennessee por primera vez, volverá a New Jersey y se expandirá en California y Texas.

¿Qué es lo que impulsa el aumento de las primas?

El próximo año podría ser el tercer año consecutivo de aumentos bruscos en las tarifas para los planes en el mercado de la ACA, que entraron en pleno efecto en 2014. Este año, las primas aumentaron un promedio de 25%, y en 2016, 12%, según HealthPocket, una empresa tecnológica que analiza y compara los planes de salud. Esto ha enfurecido a muchos consumidores, en particular los que no califican para las deducciones fiscales que reducen de forma significativa las primas y los costos de bolsillo por los deducibles y los copagos. Eso es el 15% de todas las personas que compran un seguro médico por la ACA.

Según los expertos, las tarifas subieron en los últimos años porque, al principio, las empresas tasaron las pólizas por debajo del valor real. Además, se eliminaron los pagos que el gobierno federal proporcionaba a las empresas para cubrir los gastos de los afiliados de costo elevado. En algunos estados que no expandieron el programa de Medicaid, una mayor cantidad de personas enfermas que presentan costos elevados para la cobertura de salud recurrieron al mercado de la ACA, lo que elevó los gastos de las aseguradoras.

Sin embargo, se esperaba que los aumentos de las tarifas para 2018 fueran más moderados. En un nuevo informe, la empresa de calificación crediticia S&P Global Ratings predijo un aumento con un promedio de 15% en 2018 y que, en el futuro, el mercado seguiría estabilizándose.

Según el reporte de S&P, “si la situación se mantiene con normalidad, esperamos que las primas del 2018 aumenten a un ritmo mucho más lento que en 2017”.

Pero este año, con la administración de Trump y con la votación de los congresistas republicanos para derogar y reemplazar la ACA sin ningún plan claro que lo reemplace todavía, esa moderación de precios no está sucediendo. En cambio, toda la incertidumbre significa que las aseguradoras tienen que considerar factores inesperados en la fijación de precios. Dos de estos factores principales son:

Incertidumbre sobre los subsidios de las aseguradoras. Las aseguradoras están preocupadas en particular sobre si el gobierno federal les reembolsará $7 mil millones por las reducciones de los costos compartidos (CSR) que deben proporcionar a los consumidores. Las aseguradoras están obligadas a pagar por adelantado para reducir los costos médicos de bolsillo de personas de bajos ingresos, y luego son reembolsadas por el gobierno federal. La administración de Trump ha cubierto los CSR de manera mensual sin ningún compromiso para el futuro.

En la encuesta nacional de aseguradoras realizada por Oliver Wyman, el 94% de las aseguradoras que ofrecen planes en el mercado de la ACA en la actualidad afirma que tiene la intención de permanecer en el mercado; el 6% pretende retirarse. Pero si el gobierno federal deja de cubrir los CSR, el 42% de las aseguradoras afirma que se retiraría. Además, el 58% manifiesta que revisaría el aumento de la tarifa solicitada para reflejar ese costo mayor.

Incertidumbre sobre cuántas personas saludables se inscribirán. El mandato individual de la ACA existe para convencer a jóvenes saludables a que compren seguros y así compensar el costo por las personas más enfermas. Conforme a la ACA, con pocas excepciones, las personas que no compran seguros deben pagar una multa considerable. A principios de este año, el IRS anunció que aceptaría las declaraciones de impuestos sin pruebas sobre la cobertura de salud. Las personas que no tienen seguro todavía deben la multa, pero el IRS no va a retrasar tu declaración de impuestos si no proporcionas esa información. Si la multa no se aplica de manera estricta, es más probable que las personas más sanas no adquieran seguro médico, lo que aumentaría los costos, explica Beth Fritchen, socia y actuaria de Oliver Wyman.

Cómo obtener un seguro de calidad accesible

A pesar de toda la incertidumbre, hay pasos que los consumidores pueden tomar para elegir sabiamente.

• Prestar atención a las fechas límites. Este año, es más corto el período de tiempo de la inscripción abierta durante el cual puedes inscribirte para un plan de la ACA en el mercado federal. En casi todos los casos será de 45 días, bajado de 90 días, y se llevará a cabo desde el 1º de noviembre al 15 de diciembre. Pero para los estados que manejan sus propios mercados, las fechas pueden variar y proporcionar más tiempo o fechas diferentes; así que vuelve a revisar durante el otoño y tómate el tiempo suficiente para considerar las opciones.

• Obtén lo que te corresponde. Alrededor del 85% de los 11 millones de personas inscritas en los planes de la ACA obtienen deducciones fiscales que pueden reducir de forma significativa los costos de las primas. La prima promedio sin las deducciones fiscales para un plan Plata o Silver es de $433 para 2017, pero con las deducciones fiscales, las primas mensuales tienen un promedio de tan solo $75. Sin embargo, de acuerdo con un informe del Commonwealth Fund, la mitad de los adultos sin cobertura ni siquiera saben que pueden obtener ayuda financiera para adquirir planes en los mercados. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) en un reporte de 2016; 1.1 millones de personas también podrían haber obtenido ayuda para pagar los costos de bolsillo a través de los subsidios de cofinanciación de las CSR. Para averiguar si calificas para recibir ayuda financiera, visita healthcare.gov.

• Compra de manera estratégica. Puedes calificar para las deducciones fiscales solo si te inscribes en una póliza del mercado, y puedes obtener ayuda para la cofinanciación solo con un plan Silver. No vuelvas a reinscribirte automáticamente en el mismo plan si tenías uno en 2017. Las deducciones fiscales se pueden usar en cualquier plan del mercado, pero están vinculadas al plan Silver de menor costo en tu área y esto puede cambiar año a año. Si estás en un estado con un mercado sin aseguradoras para el año 2018, puedes realizar una transacción extrabursátil y adquirir un seguro en el mercado privado por un intermediario o directamente de una empresa aseguradora, aunque no serás elegible para un subsidio para reducir tu prima. Ten en cuenta que un plan privado puede tener una prima baja pero una cobertura que no es tan completa. Si obtienes un plan que no cumple con los requisitos de cobertura obligatorios de la ACA, estarás sujeto a la multa del IRS.

• Asesórate. Los planes de seguro son complejos, y elegir el que más te convenga puede ser abrumador. Puedes obtener ayuda para inscribirte y comparar planes por teléfono o con un asesor local en persona, llamado “navigator”. Los centros de atención del Mercado de la ACA están disponibles las 24 horas del día todos los días, excepto los días feriados. En HealthCare.gov, puedes buscar por ciudad y estado o código postal para ver una lista de las organizaciones locales que pueden ayudarte.

-Donna Rosato

Escribo sobre los desafíos financieros de pagar la universidad, de administrar la deuda de la educación superior y sobre el alto costo de la atención médica. Quiero ayudar a las personas a tomar el control de sus finanzas para que puedan disfrutar de los otros aspectos de sus vidas. Disfruto de salir a correr con amigos, andar en kayak con mi esposo y jugar Legos con mi hijo. Sígueme en Twitter (@RosatoDonna).