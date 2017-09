Los autos de The Fate of The Furious llegan a Forza Motorsport 7

Si te gusta Forza Motorsport 7, eres gamer de corazón y fan de una de las franquicias de cine más longevas de la actualidad, entonces es hora de celebrar, porque Turn 10 Studios y Microsoft han presentado un pack DLC…

De esta forma, los amantes de la velocidad virtual tendrán oportunidad de conducir alguno de los muchos vehículos que aparecieron en la cinta, desde los modelos de serie como el Chevrolet Corvette 1966, Dodge Charger 1968, Jaguar F-Type R Coupe 2015, Plymouth GTX 1971, Subaru WRX STI 2016, Dodge Challenger SRT Demon 2018, Mercedes-AMG GT S 2015, Subaru BRZ 2013 y el Local Motors Rally Fighter 2014, hasta el destartalado, pero potente Chevrolet Fleetline Special 1951 con el que Toretto gana la carrera en las calles de Cuba.

Forza Motorsport 7 con toda la emoción de Fast and Furious 8

Este pack de vehículos estará disponible tanto en PC como en Xbox One. Los jugadores que adquieran las ediciones Deluxe o Ultimate tendrán acceso gratuito a los bólidos de The Fate of the Furious; aquellos que tengan la edición regular, deberán pagar el costo del DLC por separado.

Microsoft preparó un video de Forza Motorsport 7 donde presenta los coches de esta cinta de acción, que luego de su estreno se convirtió en una de las más exitosas del año y una de las secuelas que más dinero ha recaudado en taquilla.

Sobre el tema es importante recordar que desde hace tiempo, la franquicia producida por Vin Diesel se ha caracterizado por dejar de lado los coches tuning, cuyo lugar ha sido ocupado por vehículos deportivos de serie, algunos muy exclusivos como el Lykan Hypersport que apareció en la séptima entrega.

Una particularidad de los coches de esta saga es que el Dodge Charger de Toretto es el único que ha aparecido en casi todas las cintas, con o sin modificaciones.