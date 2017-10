Fotos: Elizabeth Loaiza, la sexy “conejita” colombiana de Playboy México

La bella chica es la portada del mes de octubre de la famosa publicación del conejito

Inteligente, disciplinada, con el cuerpo perfecto, las facciones de una diosa, todo sí se pude hallar en una sola persona, su nombre es Elizabeth Loaiza quien es la portada del mes de octubre de la revista Playboy México.

Y es que la colombiana que despierta pasiones en miles de hombres gracias a sus fotos en Instagram, se confiesa ser una adicta a la adrenalina, así como también considera que los seres humanos debemos andar siempre sin ropa, para dejar de ser envidiosos.

Esta modelo profesional, quien inició desde muy chica su carrera en las pasarelas y que según ella nunca le afectó en su infancia, lo mismo hace buceo en aguas profundas como pilotear un helicóptero.

“Con los años me ha dado un poco de miedo, pero siempre he sido adicta a la adrenalina. Ya no me gusta tanto arriesgar mi vida porque me da miedo dejar a mi hija sin mamá”, confiesa para la publicación del conejito.

@playboymx

“La cafetera” aseguró que su pasión por los deportes extremos así como también su moderación ahora en realizarlos es simplemente para dedicarse al cien por ciento a su hija y que no tiene nada que ver con que sea mujer y se piense que es frágil.

“Que las mujeres somos frágiles es una idea que proviene de la antigüedad, las mujeres somos fuertes física, emocional e intelectualmente. El estereotipo que me gustaría eliminar es que las mujeres dependemos de un hombre”, comentó.

Con respecto a sus fotos donde se muestra como Dios la trajo al mundo, Loaiza no tiene problema con ello, ya que para ella el cuerpo se debería de mostrar todos los días para que así se terminen las envidias.

“Deberíamos andar siempre sin ropa a ver si así unos dejan de valorar los otros por lo que tienen, y mejor aprenden a querer a los demás por lo que son“, finalizó.

ASÍ LO DIJO

“Las mujeres que ya nos realizamos no estamos esperando a un hombre que nos mantenga, sino a uno con quien ver una película el domingo o nos regale un chocolate. Hombres: el cariño no se compra con dinero”.

POR: Alan Luna