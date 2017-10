Lili Estefan volvió a abandonar ‘El Gordo y la Flaca’

Mira qué pasó con la Flaca

A tres semanas de haber anunciado que se separaba de su esposo Lorenzo Lauces, Lili Estefan ya tenía fecha de regreso a ‘El Gordo y la Flaca’.

Lili volvía este miércoles 4 de octubre, y fue su propio compañero del show de las tardes de Univision, Raúl de Molina, quien se encargó de confirmar la noticia a través de su cuenta de Instagram:

Hoy estoy extremadamente feliz que @liliestefan regresa a @elgordoylaflaca Nos vemos a las 4pm 3 centro A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina) on Oct 4, 2017 at 7:06am PDT

Por supuesto, las repercusiones no tardaron en llegar y mientras algunos de los fans manifestaron su alegría por el regreso, hubo quienes le reprocharon tomarse tantos días por su tristeza por al separación del padre de sus hijos.

Sin embargo, la sorpresa fue cuando al comenzar el show de entretenimiento volvimos a ver a Clarissa Molina acompañando a Raúl y fue el mismo De Molina quien tuvo que dar una explicación:

“Anoche hablé con Lili y como vieron en mis redes sociales, ella me dijo que volvía. No solo a mí también se lo confirmó a los productores. Pero esta mañana se levantó no sintiéndose muy bien y decidió no venir. Pero en estos días ella volverá”, dijo su compañero de ‘El Gordo y la Flaca’.

Recordemos que la presentadora cubana anunció el 14 de septiembre la separación de Lorenzo Luaces, su pareja durante los últimos 28 años. Visiblemente afectada, hizo el anuncio para luego desaparecer de las cámaras y las redes sociales, a excepción de un mensaje de apoyo a los damnificados en Puerto Rico y México.

Aunque se suponía que hoy regresaría a su trabajo, Lili volvió a dejarlos plantados alegando que no se sentía bien.