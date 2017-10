Sistema de salud pública en Puerto Rico está en terapia intensiva

Infraestructura dañada por el paso del huracán María, falta de fondos y recursos, y el éxodo de doctores, han dejado una crisis sanitaria sin precedentes en la Isla

El sistema de salud pública en Puerto Rico ha estado en crisis por muchos años. La falta de fondos y recursos que ha dejado la gran deuda que enfrenta el país y la fuga de miles de doctores en la última década lo han llevado casi al colapso. Esto, ahora aunado con los graves daños en la infraestructura hospitalaria y de servicios médicos que causó el paso del devastador huracán María, han dejado la salud de los puertorriqueños literalmente en terapia intensiva.

“El problema principal allá es que, como Puerto Rico ya ha estado presentando tantos problemas económicos por la deuda y falta de efectivo, entonces cuando tienes un evento de esta magnitud, hace que la respuesta a la crisis sea mucho más complicada porque no hay esa infraestructura que tanto se necesita”, dijo el doctor José A. Pagán, PhD, profesor y jefe del Department of Public Health Policy and Management en el NYU College of Global Public Health.

“Todo ello, aunado al hecho de que la ayuda no ha sido masiva, hace que los hospitales no estén funcionando al cien por ciento y que el sistema eléctrico no funcione; eso explica por qué existe ese caos total que para la gente de acá (EEUU) es difícil de entender”, explicó el experto en economía y servicios de salud.

Según los reportes más recientes de las autoridades locales y de la agencia FEMA, sólo 50 de los casi 70 hospitales de la Isla han abierto sus puertas. Sin embargo, únicamente en 9 sanatorios se ha restablecido la electricidad. Otros están funcionando con generadores y esto, junto a los serios problemas con la distribución de combustible, ha limitado el acceso de muchos puertorriqueños a servicios y tratamientos que pueden salvarles la vida.

“Uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema de salud es que hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas, que necesitan y dependen de ciertos medicamentos todos los días para la presión y diabetes, y ahora como el sistema de comunicación en las farmacias no funciona todo es mucho más complejo”, dijo Pagán.

“Está el caso de la gente que necesita cuidados intensivos, como los tratamientos de diálisis, que son más complicados. En el caso de la diabetes necesitas tener el nivel de azúcar bajo control y allí el problema no es sólo tener ciertos medicamentos, sino la dieta adecuada y hay gente pasando hambre y que no tiene agua“, añade Pagán.

Preocupa carencia de médicos

Otro factor que juega un papel fundamental en la crisis de salud pública que enfrenta Puerto Rico, y que ha sido reconocido por muchos expertos, es la constante fuga de médicos que ha experimentado la Isla recientemente.

“Si tienes una isla en donde la cantidad de médicos ha disminuido de 14,000 a 9,000 en la última década, y sabes que va a seguir disminuyendo porque la gente se va a ir por el huracán, ¿qué haces?”, se preguntó el experto a quien también la preocupa que un posible corte de fondos provenientes del gobierno Federal al programa Medicaid en un futuro, no permitiría pagarle a los pocos médicos que quedan o cubrir el seguro de salud de miles de pacientes.

“También está la parte de todos los problemas de salud mental que está creando este desastre (el paso del huracán). Para poder lidiar con esta situación necesitas de médicos expertos en psicología y psiquiatría, de consejeros, y si no tienes un sistema de pago para los servicios que proveerán estos profesiones, ya sabes que allí vas a tener un problema latente”, advirtió.

Más recursos y coordinación

En cuanto al “enorme impacto” que ha causado en los hospitales las inundaciones, la falta de electricidad, de combustible y de recursos en general, el experto cree que debería haber una mejor coordinación entre FEMA, la Guardia Nacional y el Gobierno local para lidiar con esa situación, sin embargo, reconoce que estas organizaciones no están especializadas en salud pública.

“Hay que enviar recursos para que las agencias que se encargan de la salud pública tengan las herramientas para poder hacer algo más a mediano y largo plazo (…) a nivel del gobierno no ha habido una respuesta a la situación de la manera que se necesita, como el tener discusiones sobre qué se va a hacer en los próximos meses para evitar que hayan brotes epidémicos“, enfatizó.

El doctor Pagán conoce muy bien la realidad de Puerto Rico. Es originario del pueblo de Manati, al norte de la Isla, donde vive su familia y mamá, y que fue una de las zonas que María golpeó con mayor fuerza. Por ello su preocupación se centra en la ayuda y el despacho de medicamentos y otros recursos que pueda llegar a los pueblos pequeños, lo que se ha hecho muy difícil por la falta de comunicación y electricidad, el derrumbe de puentes y el bloqueo de carreteras con escombros.

“El nivel de desesperación lo sientes en la voz de la gente, en la manera que se comunican contigo, en las veces que repiten ‘no tenemos agua’. Es algo bien triste y deprimente”, dijo el profesional boricua quien no se pudo comunicar con su familia por más de una semana.

Aunque el doctor Pagán asegura que el impacto en la salud se verá inmediatamente en personas mayores que tienen complicaciones médicas, cree que los efectos en niños y jóvenes se verán a largo plazo.