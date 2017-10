Concierto histórico de Marc Anthony ya tiene fecha y artistas confirmados

Alejandro Sanz, Daddy Yankee, Selena Gomez, Ricky Martin, Demi Lovato, Adam Levine, Paris Jackson y Kim Kardashian, son algunas de las personalidades que estarán presente

Tal como lo prometió, Marc Anthony junto a ‘Somos Una Voz’ anunció hoy la primera ronda de artistas que formarán parte del histórico concierto llamado, ‘Somos Live!’, y la fecha: se transmitirá en vivo desde el Marlins Park en Miami Florida, el sábado 14 de octubre desde las 7 PM.

A Marc Anthony lo acompañarán: Camila, Gente de Zona, Nicky Jam, DJ Khaled, Prince Royce, Romeo Santos, Alejandro Sanz y Daddy Yankee en el estadio.

Además directo desde Los Angeles estarán Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, Selena Gomez, Ricky Martin, Demi Lovato, Adam Levine, Jamie Foxx, Jessica Alba, Sofía Vergara, Channing Tatum y Jenna Dewan Tatum, Gina Rodriguez, Derek Hough, Paris Jackson, Kim Kardashian, Khloe Kardashian y Kris Jenner.

A través de un comunicado, Marc anunció que los ingresos recaudados por ‘Somos Live!’ serán distribuidos entre las siguientes organizaciones: La Cruz Roja Americana, American Red Cross, Feeding America, Habitat for Humanity International, Save the Children Federation, US Fund for UNICEF y United Way of Miami-Dade.

Después del terremoto en México y los desastres que causó en Puerto Rico el huracán María, Marc prometió que junto a Jennifer Lopez harían un concierto de magnitud nunca antes vista para recaudar fondos, en menos de dos semanas pusieron a correr a todo el mundo, ese sueño que nació del dolor ya es un hecho y prometen hacer un anuncio aún mayor en estos días. Los boletos ya están en venta en MARLINS.COM/SOMOS .