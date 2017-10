Son inmigrantes y pobres, pero tienen mejor niñez que los nacidos aquí

Pediatras revelan primer reporte médico que compara las experiencias adversas que enfrentan niños hispanos inmigrantes con los infantes latinos nacidos en Estados Unidos

La mayoría de ellos viven en la pobreza, reciben asistencia pública, no tienen seguro médico y por lo menos uno de sus padres no ha terminado la escuela secundaria. Sin embargo, los niños hispanos que han emigrado a Estados Unidos enfrentan menos adversidades durante su niñez que aquellos pequeñitos latinos nacidos en este país.

A esta conclusión llegó la Academia Americana de Pediatría (AAP), que este lunes publicó su primer informe médico comparando las experiencias adversas que enfrentan los niños latinos que viven en familias inmigrantes con aquellos que viven en familias hispanas conformadas por estadounidenses nativos.

De acuerdo al reporte titulado: “Adverse Childhood Experiences Among Hispanic Children in Immigrant Families Versus US-Native Families” (Experiencias Adversas de la Niñez entre Niños Hispanos en Familias Inmigrantes versus Familias Nativas de los Estados Unidos), más del 80% de los niños latinos inmigrantes viven por debajo del nivel de pobreza federal (<200%), cuando se compara con el 47% de los menores hispanos que son nativos estadounidenses.

También, los infantes que llegaron como inmigrantes, o que por lo menos uno de sus dos padres es inmigrante, tienen más probabilidades de no tener seguro médico, o de poseer una cobertura de salud pública que se otorga a personas de bajos recursos y, además, dependen de los beneficios de asistencia pública (Welfare).

Por el contrario, los infantes latinos nacidos en EEUU o que viven con familias nativas de este país, cuentan con más oportunidades y recursos económicos. Pero, a pesar de ello, el estudio de la AAP encontró que estos presentaron altos niveles de “experiencias adversas en la infancia” (ACE por sus siglas en inglés), cuando se compararon con el nivel de ACE que experimentaron los niños de familias inmigrantes (30% versus 16%).

Según se explica en el informe de los pediatras, las siglas ACE son un término amplio que define la exposición de los infantes a experiencias negativas como abusos y violencia doméstica o de pareja, exposición a abuso de substancias, alcohol y drogas, discriminación, falta de alimentos u otras situaciones que se pueden presentar dentro de familias disfuncionales, como el divorcio de los padres o el encarcelamiento de uno de ellos, lo que tienen un efecto negativo a largo plazo en la salud y desarrollo del menor.

Sin embargo, cuando se trató de divorcios entre los padres y de las dificultades económicas, ambos grupos presentaron tasas similares de ACE. De igual forma, la exposición alta a ACE en los niños de ambos grupos también estuvo muy relacionada con una mala salud mental de la madre y por vivir en una familia encabezada por una madre soltera.

“Sabemos que este tipo de experiencias negativas, cuando son crónicas, pueden causar problemas de salud mental, problemas cardiovasculares y problemas físicos cuando son adultos, lo que pueden reducir sus expectativas de vida (…) Sabemos que los niños latinos en EEUU están creciendo y que en el futuro van a ser la minoría más grande, por eso fue importante enfocarnos en esa población, porque esos niños van a ser adultos trabajadores y productivos y necesitábamos saber más sobre sus necesidades”, indicó la doctora Tania María Caballero, MD, co-autora del reporte de la AAP, y quien es pediatra clínico de la División de Medicina General Pediátrica y Adolescente del Johns Hopkins University.

“Nos enfocamos especialmente en niños que son latinos pero que sus padres nacieron en otros países o ellos también son inmigrantes, porque en muchos otros estudios e investigaciones es difícil separar esas dos cosas y ponen a todos los latinos juntos y necesitábamos saber un poco más a profundidad las diferencias en ambos grupos”, agregó la doctora Caballero.

Paradoja de salud hispana

Al igual que lo han demostrado diferentes estudios médicos en adultos inmigrantes de origen hispano, con los niños latinos que han emigrado a EEUU también ocurre el mismo fenómeno que mucho expertos han llamado la “paradoja epidemiológica” cuando se refieren a la salud de los hispanos. Esto se refiere al contraste que existe entre los buenos resultados de salud que muestran los inmigrantes latinos en general -incluso mejores que los blancos y los nativos estadounidenses-, a pesar que son un población con altas tasas de pobreza, bajos niveles de educación, problemas de vivienda, falta de seguro médico y poco acceso a cuidados de salud.

El reporte también indica que la resiliencia de las familias inmigrantes y sus valores religiosos y espirituales, así como su identidad cultural pueden amortiguar los efectos de la exposición a ACE. Esto lo relacionan con una salud positiva entre los jóvenes hispanos y con tener la capacidad para hacerle frente a problemas de salud mental, discriminación y eventos estresantes de la vida.

“Estos factores de resiliencia y los valores culturales positivos no los estamos midiendo, por lo que no sabemos si están ayudando a reducir los niveles de ACE entre esos niños, pero es importante para nosotros como pediatras saber que esos factores existen y eso es algo positivo que debemos tomar en cuenta en el futuro para apoyar mejor a estos niños y la comunidad en general”, dijo la doctora Caballero.

Discriminación y deportaciones

Si bien la ausencia de un padre puede tener consecuencias emocionales negativas y traumáticas en cualquier niño, en las familias inmigrantes, la muerte, divorcio y el encarcelamiento no son las únicas razones por las que se podría producir la ausencia de uno o ambos padres. Aunque no se incluyó como uno de los factores para medir el nivel de ACE en los niños inmigrantes, el reporte de la AAP indica que también se debería incluir la ausencia prolongada de un padre debido a una deportación o el arresto por parte de las autoridades migratorias, lo que podría tener serias consecuencias sociales, emocionales y en la salud física y mental en estos pequeñitos.

“Hace falta hacer preguntas sobre las experiencias de las familias inmigrantes que tengan que ver con problemas legales y deportación (…) Específicamente para los inmigrantes, la deportación es algo que es muy estresante y también les causa mucho estrés los diferentes estatus migratorios dentro de una misma familia”, indicó Caballero.

“También son afectados por prejuicios, el racismo y la discriminación, especialmente ahora con la discusión migratoria que está ocurriendo en el país, lo que puede generar mucho estrés”, agregó la autora del reporte.

Según estudios a los que hace referencia el reporte del AAP, los niños hispanos fueron más propensos a reportar discriminación racial y/o discriminación étnica que niños blancos, y el 80% de esas experiencias ocurrieron en la escuela.

Se sabe que en los niños más pequeños, la discriminación puede provocar traumas, depresión, déficit de atención e hiperactividad y otros desórdenes mentales y de conducta.

Sobre el estudio

El nuevo reporte de la AAP analizó las condiciones en que viven 12,162 infantes hispanos en EEUU entre las edades de 0 a 17 años, tomando como datos los resultados del informe “National Survey of Children’s Health” (NSCH), el cual se realizó entre 2011 y 2012 y que incluyó 95,677 niños latinos de todas las razas, que residen en todos los estados del país y el Distrito de Columbia. El sondeo NSCH forma parte del “Child and Adolescent Health Measurement Initiative”, patrocinado por el Maternal and Child Health Bureau. El 68% de los que respondieron fueron madres, el 24% fueron padres y el 7% fueron guardianes de los niños. El NSCH no colectó data relacionada al estatus migratorio de los niños y sus familias, tampoco tomó en cuenta su país de origen.

La AAP estima que los niños hispanos representan actualmente un cuarto de todos los niños de Estados Unidos y está proyectado que sigan siendo el grupo étnico minoritario más grande del país.