Scott Disick se queja de la desigualdad con que se juzga a Kourtney Kardashian y a él

El exnovio de Kourtney no comprende por qué todo el mundo aplaude y celebra que ella se emborrache, pero se escandalizan cuando él hace lo mismo

Como todo el mundo sabrá a estas alturas, o al menos los fans del clan Kardashian-Jenner, los problemas con ciertas sustancias y el estilo de vida salvaje de Scott Disick minó poco a poco su relación con Kourtney Kardashian, madre de sus tres hijos, hasta provocar su ruptura en 2015.

Desde entonces, el empresario ha pasado por rehabilitación con un éxito bastante cuestionable y ha seguido dando de qué hablar debido a sus romances con mujeres mucho más jóvenes que él -la última de ellas Sofia Richie- y sus fiestas, muy a pesar de su expareja. Tras un sinfín de intervenciones y ultimátums, Kourtney acabó por tirar la toalla cansada de que siempre volviera a las andadas y decidió seguir adelante con su vida.

En vista de las críticas que se ha llevado él por su incapacidad para controlar su consumo de alcohol, a Scott le sentó particularmente mal que Kourtney alardeara a través de sus redes sociales y ante las cámaras de ‘Keeping Up With the Kardashians’ de lo mucho que se había emborrachado durante las vacaciones en México de las que disfrutó junto a sus hermanas a finales del año pasado.

“Nos lo estamos pasando muy bien. Anoche vomité cuatro veces, en la cama, y tuve que dormir encima del vómito porque no me podía levantar“, explicaba divertida la celebridad a su madre Kris Jenner y su ex en un vídeo-chat que ha sido difundido ahora por el reality familiar en su último episodio.

Nada más cortar la llamada, Scott no dudó en desahogarse con su antigua suegra: “¿Por qué ella si puede vomitar en la cama y yo tengo que ir a rehabilitación cada vez que hago algo así?“, para añadir más calmado posteriormente: “Lo último que quiero oír es lo que está haciendo en México. Es obvio que se lo está pasando muy bien, pero en el fondo no puedo evitar ponerme algo celoso porque desearía que hubiéramos podido tener momentos parecidos cuando aún estábamos juntos”.

A su regreso a Estados Unidos, a Kourtney no le hizo ninguna gracia enterarse de las quejas de su exnovio, no tanto porque él no se diera cuenta de que solo se había soltado la melena en una ocasión y en un contexto aislado, sino por el mero hecho de que se creyera con derecho a opinar sobre su comportamiento, tal y como ya había apuntado ella día antes.

“Bueno, no me parece justo. Es como si ni siquiera pudiera vivir mi vida. No puedo ir a ningún sitio. Necesita buscarse su propia vida y dejarme en paz“, aseguraba enfadada en una conversación con su hermana antes de iniciar su viaje.