Video: Sergio Mayer explota contra medios por preguntas de su hijo

La relación entre padre e hijo se ha visto fracturada tras multiples escándalos

La relación entre Sergio Mayer y su hijo Sergio Mayer Mori se ha visto fracturada tras los multiples escándalos del joven. Mayer hizo evidente su disgusto de hablar del tema en una reciente aparición.

“No tengo comunicación con mi hijo y si mañana me los encuentro me lo vuelven a preguntar”, respondió el productor de “Solo para mujeres” al ser cuestionado por reporteros sobre su hijo.

“Ahorita no quiero ni estar respondiendo eso porque hasta yo me caigo gordo hablando de eso. No tengo relación con mi hijo, no me interesa estar hablando del tema. No entienden que no veo a mi hijo”, puntualizó a las cámaras de “Ventaneando”.

Natalia Subtil, madre de la hija de Mayer Mori, se encuentra viviendo en casa de su suegro, quien dice que estará ahí hasta que ella quiera.