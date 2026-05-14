Deliverista abusó de una mujer al hacer una entrega en Nueva York: denuncia

NYPD está buscando a un repartidor sospechoso de haber agredido sexualmente y robado a una mujer al hacer una entrega en el Chinatown de Manhattan (NYC).

El supuesto ataque sucedió alrededor de las 8:50 p.m. del sábado, cuando el hombre acudió al apartamento de una joven de 25 años, situado cerca de las calles Grand y Mott, detalló PIX11 News. Tras realizar la entrega, según la denuncia el sospechoso irrumpió por la fuerza en el hogar de la víctima y la agredió sexualmente.

Posteriormente el repartidor huyó en dirección oeste por Grand Street, utilizando una bicicleta naranja. La Policía de Nueva York publicó el martes una foto suya, pidiendo ayuda del público para ubicarlo. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, una mujer de 59 años fue presuntamente violada por un vecino que derribó a la fuerza la puerta de su apartamento y la golpeó y estranguló durante un brutal ataque en un edificio en Brooklyn (NYC) el viernes.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

También la semana pasada Anthony Orozco, quien cuenta con un historial de arrestos, fue acusado de haber acosado a una madre y su hijo y de haber estado sembrando el caos en los pasillos de su edificio en El Bronx (NYC), cometiendo actos lascivos.

El mes pasado Kevin Gavin, hombre de 71 años, se declaró culpable de haber matado a tres mujeres mayores que eran sus vecinas en un edificio de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn. Igualmente en abril Nasir Seals, joven de 22 años, fue acusado de haber abusado sexualmente de una mujer mayor mientras ella trapeaba el pasillo de su edificio en el Alto Manhattan (NYC).

En octubre Jawarren Booker fue arrestado en El Bronx (NYC) y acusado como sospechoso de haber irrumpido en el apartamento de una mujer de 74 años en Long Island (NY) y agredirla sexualmente. También ese mes Michael Benjamin llegó extraditado desde el estado Georgia para enfrentar cargos en Queens (NYC) como sospechoso de haber abusado de cinco mujeres en la década de 1990.

En septiembre Servin Maradiaga (43) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En otro caso similar, en julio de 2025 Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o