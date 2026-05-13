Se disparan deportaciones de EE.UU. a El Salvador, se fortalece cooperación con Bukele

Las deportaciones desde Estados Unidos hacia El Salvador registraron un incremento significativo durante los primeros meses de 2026, en medio del fortalecimiento de la cooperación entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el gobierno de Donald Trump en materia migratoria.

Aumento cercano al 100% en deportaciones a El Salvador

De acuerdo con cifras oficiales de la autoridad migratoria salvadoreña obtenidas por Associated Press, Estados Unidos deportó a 5,033 salvadoreños entre enero y marzo de 2026.

En el mismo periodo de 2025, la cifra fue de 2,547 personas, lo que representa un aumento de casi el 98% en un año.

Este crecimiento ocurre mientras Washington ha incrementado los vuelos de deportación a nivel global, en el marco de una política migratoria más estricta.

Crecen las deportaciones globales desde Estados Unidos

Datos recopilados por la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES) y otras organizaciones señalan que los vuelos de deportación desde Estados Unidos aumentaron alrededor de 61% entre 2024 y 2025.

Sin embargo, la falta de publicación regular de estadísticas oficiales por parte del gobierno estadounidense ha llevado a expertos a depender de datos de países receptores, registros de vuelos y estimaciones independientes.

“Este aumento confirma un endurecimiento real del sistema migratorio estadounidense hacia la región”, afirmó César Ríos, representante de AAMES.

Bukele y Trump: cooperación migratoria en expansión

El incremento de deportaciones coincide con el acercamiento político entre Nayib Bukele y Donald Trump, en un momento en que Estados Unidos busca aliados en América Latina para ejecutar su estrategia migratoria.

Mientras países como México y otras naciones centroamericanas han recibido deportados de manera discreta, El Salvador ha asumido un papel más visible en la cooperación con Washington.

Acuerdos, cárceles y controversias por derechos humanos

En marzo de 2025, el gobierno salvadoreño recibió a 238 venezolanos deportados desde Estados Unidos, acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Los detenidos fueron enviados a una megaprisión construida para pandilleros dentro de la estrategia de seguridad de Bukele, lo que generó denuncias de posibles violaciones a derechos humanos.

Posteriormente, se reveló un acuerdo entre ambos gobiernos para el traslado de presuntos criminales extranjeros a cárceles salvadoreñas, por el cual El Salvador recibiría 6 millones de dólares.

Caso de deportación errónea aumenta la tensión política

En abril de 2025, la administración Trump deportó por error a Kilmar Abrego García, un residente de Maryland con ciudadanía salvadoreña y estatus de protección en Estados Unidos.

El caso provocó una crisis diplomática y judicial, luego de que el gobierno de Bukele inicialmente se negara a su extradición, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaban abusos y torturas en el sistema penitenciario salvadoreño.

Sigue leyendo: