McLaren BP23 Prototipo el regreso del F1

[caption id="attachment_87813" align="alignnone" width="820"] McLaren BP23 Prototipo[/caption] El McLaren BP23 Prototipo es el primer vistazo que la marca inglesa nos regala de su próximo lanzamiento de la Ultimate Series, una división que produce los autos más extremos de McLaren,…

El McLaren BP23 Prototipo es el primer vistazo que la marca inglesa nos regala de su próximo lanzamiento de la Ultimate Series, una división que produce los autos más extremos de McLaren, por lo cual básicamente estamos viendo al sucesor del P1 y el sucesor espiritual del F1.

Esta última aserción es debido a que como pueden ver en las imágenes, el McLaren BP23 Prototipo contará con una disposicón de pasajeros de 1+2 al igual que el legendario auto de McLaren. En otras palabras quiere decir que el conductor estará sentado al centro del auto y será acompañado por un pasajero a cada lado.

Las imágenes no revelan mucho, ya que la carrocería del auto, a pesar de estar camuflajeada, es claramente la del nuevo 720S, algo que lógicamente no será similar al diseño de la versión de producción. Lo mismo pasa en el interior donde observamos varias partes similares a las del deportivo. Asimismo vemos otras como las cámaras que sustituyen los espejos retrovisores, algo totalmente nuevo, pero que McLaren mismo asegura que no podrían llegar al auto final ya que no son legales en todo el mundo.

McLaren BP23 Prototipo, será muy rápido

Después del fiasco de las declaraciones de Ron Dennis sobre que el McLaren P1 sería el auto más rápido del mundo en cualquier circuito y que rompería la barrera de los 7 minutos en el Nürburgring (ambas cosas nunca se comprobaron), la marca inglesa se ha limitado a declarar que la versión de producción del McLaren BP23 Prototipo será la más rápida de la historia, pero cuyo desempeño no estará basado en tiempos de vuelta, sino en otra métrica que no han revelado.

También han declarado que el auto será el más poderoso y aerodinámico que hayan producido, no por nada recibió el nombre de “Hyper-GT”. Éste último adjetivo posiblemente hace alusión a que el auto final será un competidor directo del Bugatti Chiron.

La versión de producción del McLaren BP23 Prototipo contará con un tren motriz híbrido, probablemente comandado por una nueva versión del V8 3.8 litros bi-turbo que ha estado presente en todos los modelos de la marca desde su relanzamiento.