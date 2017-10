Gruperos lamentan la muerte del vocalista de la Banda Cuisillos

#BandaElRecodoDeCruzLizarraga se une a la pena que embarga a la familia de #FranciscoErnestoRuiz vocalista de @cuisillosoficial dios les de pronta resignación ante esta pérdida.

A post shared by Banda El Recodo de Cruz Lga (@elrecodooficial) on Oct 12, 2017 at 3:09pm PDT