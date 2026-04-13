Cuánto dinero gana el Papa León XIV

Aunque el Papa es una de las figuras más influyentes del mundo, su situación económica es muy distinta a la de otros líderes mundiales, ya que no recibe un salario tradicional y gran parte de sus necesidades están cubiertas directamente por el Vaticano.

A diferencia de presidentes o directivos, el Vaticano no hace públicos los pagos que otorga al pontífice, por lo que no existe una cifra oficial sobre cuánto gana exactamente el Papa León XIV, quien asumió el liderazgo de la Iglesia católica en mayo de 2025 como el primer estadounidense en ocupar el cargo.

Sin embargo, diversos cálculos apuntan a que el Papa podría recibir un estipendio mensual cercano a los $2,814.

Este monto no representa un salario como tal, sino una asignación básica, ya que todos sus gastos están cubiertos.

Sin emabrgo, algunas versiones más amplias, citadas por especialistas, sugieren cifras mayores.

Daniel Rober, profesor de estudios católicos en Sacred Heart University, señaló que el Papa podría percibir un ingreso equivalente a unos 30,000 euros mensuales, es decir, alrededor de $34,000 dólares al mes o aproximadamente $400,000 al año, una cantidad similar al salario del presidente de Estados Unidos.

Aun así, estas cifras no han sido confirmadas oficialmente.

Más allá de cualquier estimación, lo cierto es que el Papa no necesita cubrir gastos personales.

El Vaticano le proporciona residencia en el Palacio Apostólico, además de cubrir alimentación, transporte, atención médica y otros servicios básicos.

Esta realidad quedó reflejada en una declaración del Papa Francisco cuando fue cuestionado sobre su sueldo: “Cuando necesito dinero para comprar zapatos o algo así, lo pido”.

El modelo económico del papado responde a su naturaleza espiritual y simbólica, en la que valores como la austeridad y el servicio están por encima de una compensación económica convencional.

Por ello, más que un empleo con salario, el cargo se entiende como una misión de liderazgo religioso.

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