El medicamento que nunca debes tomar si eres diabético: advierten médicos

Quienes padecen de diabetes deben prestar atención especial a los medicamentos que consumen, incluso los que son “inofensivos” o de uso común. Aunque los especialistas en salud aclaran que no existe un fármaco prohibido, coinciden en que debes evitar a toda costa las sulfonilureas.

Este grupo de medicamentos incluye la glibenclamida y glimepirida, que han sido ampliamento utilizados durante años para precisamente controlar los niveles de azúcar en la sangre.

La doctora Zuraima Corona, especialista en diabetes y trastornos del metabolismo de la glucosa, es uno de los médicos que advierte sobre sus riesgos, especialmente en algunos pacientes.

Lee también: Este mal hábito daña tu hígado y los médicos no suelen comentarlo

Por qué las sulfonilureas generan preocupación

Las sulfonilureas actúan estimulando al páncreas para que produzca más insulina. Aunque este mecanismo puede ayudar a reducir los niveles de glucosa, también tiene un efecto adverso importante: puede provocar hipoglucemias severas.

Esto significa que el nivel de azúcar en sangre puede caer de forma abrupta, generando síntomas como mareos, sudoración, confusión e incluso pérdida de conciencia. En casos extremos, una hipoglucemia no tratada puede convertirse en una emergencia médica.

Además, diversos estudios han vinculado el uso prolongado de estos medicamentos con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, lo que aumenta la preocupación en pacientes que ya tienen factores de riesgo asociados.

Otros medicamentos que requieren precaución si tienes diabetes

Además de las sulfonilureas, existen otros fármacos que pueden interferir con el control de la diabetes. Por ejemplo, los corticoides, utilizados para tratar inflamaciones o alergias, pueden elevar significativamente los niveles de azúcar en sangre, indica el portal Cigna.

También los descongestionantes con ciertas sustancias activas pueden aumentar la glucosa y la presión arterial. En pacientes con complicaciones renales, el uso de antiinflamatorios como el ibuprofeno debe evaluarse con cautela.

Incluso, algunos medicamentos para la gripe o el resfriado contienen azúcares o alcohol, lo que puede afectar el equilibrio metabólico.

Uno de los principales errores que exponen los especialistas médicos es el asumir que un medicamento es seguro sin consultar previamente con un profesional. En el caso de la diabetes, cualquier sustancia puede alterar el control glucémico.

En este sentido, insisten en la importancia de informar siempre sobre esta condición antes de iniciar un tratamiento, incluso si se trata de productos de venta libre. La clave está en un tratamiento personalizado, supervisado y adaptado a las necesidades de cada paciente.

Te puede interesar:

· 4 vitaminas y suplementos que dañan el hígado, advierten médicos

· 4 medicamentos que causan estreñimiento y los tomas a diario

· ¿Tomar magnesio daña los riñones? Médicos lo aclaran