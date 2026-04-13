ICE detuvo a doctora venezolana junto a su hija en Texas cuando se dirigía a una cita de asilo

Una doctora venezolana fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el sur de Texas cuando se dirigía a una cita relacionada con su proceso de asilo.

Rubelis Bolívar, conocida como “Bibi”, fue arrestada el pasado 11 de abril en el Aeropuerto Internacional de McAllen mientras intentaba abordar un vuelo hacia California junto a su hija de 5 años, señaló un reporte de la cadena de noticias Telemundo.

El objetivo del viaje era cumplir con una cita de migración vinculada a su solicitud de asilo pendiente.

De acuerdo con el testimonio de su hermana, Rubelmar Bolívar, la doctora presentó documentos que respaldaban su situación migratoria y explicó el motivo de su viaje, pero aun así la detuvieron. “Cuando les explicó porqué estaba viajando, le dijeron que era venezolana y que eso no importaba”, relató.

La niña está con sus abuelos

Ambas fueron trasladadas a un centro de detención en McAllen. Tras unas 16 horas, la niña —ciudadana estadounidense— fue liberada y entregada a sus abuelos, mientras que la doctora quedó bajo custodia.

La familia asegura que la menor quedó afectada por la experiencia, describiéndola como “confundida y asustada”.

Rubelis Bolívar lleva casi una década en Estados Unidos y ejercía como médica de emergencias en el Valle del Río Grande, una región identificada por el propio gobierno federal con escasez de personal sanitario.

Según su entorno, había logrado insertarse en el sistema de salud tras años de esfuerzo académico y profesional.

Su caso ocurre pocos días después de la detención en la misma zona de otro médico venezolano, Ezequiel Véliz, quien se encuentra en un proceso legal para regularizar su estatus en Estados Unidos y además está casado con un ciudadano estadounidense.

Organizaciones como Médicos Unidos Venezuela advierten que este tipo de situaciones genera incertidumbre entre profesionales que aún tienen estatus migratorios en proceso.

Con permiso de trabajo y solicitud de residencia en trámite

La familia sostiene que Bolívar cuenta con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y una solicitud de residencia (formulario I-485) en trámite, basada en el empleo de su esposo.

Sin embargo, expertos en inmigración señalan que, ante cambios en las políticas, incluso personas con procesos en curso pueden enfrentar riesgos al desplazarse dentro del país.

Según datos citados en el reporte de Telemundo, más de 2,000 médicos venezolanos residen en Estados Unidos y la gran mayoría tiene un estatus migratorio pendiente.

A esto se suma una caída en la aprobación de solicitudes de asilo, que pasó de niveles superiores al 50% en años anteriores a cerca del 7% en febrero bajo la actual administración.

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