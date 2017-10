Quentin Tarantino rompe su silencio acerca del escándalo de Harvey Weinstein

El secreto a voces de Hollywood arrastra a Tarantino

El escándalo en torno a las decenas de casos de abuso y agresiones sexuales que durante décadas cometió Harvey Weinstein ha colocado en una situación muy delicada a la industria del cine, ya que además de revelar su lado más oscuro, la polémica ha dejado patente que raras veces se hablaba sobre una problemática que, al mismo tiempo, parecía ser de sobra conocida en determinados círculos.

Esto ha obligado, por tanto, a los colaboradores habituales del derrocado productor a dar un paso al frente y aclarar -en el caso de los que alegan no haber sabido nada de este turbio asunto hasta que The New York Times lo destapó el pasado jueves- cómo pudieron no darse cuenta de lo que les sucedía a muchas de las mujeres que trabajan con o para el poderoso Weinstein.

En esa misma línea, hace días que se esperaba un comunicado oficial por parte de Quentin Tarantino, el niño bonito de la productora The Weinstein Company, de la que su antiguo mentor ya ha sido despedido debido a los testimonios de muchas mujeres que revelan su modus operandi: invitarlas a sus habitaciones de hoteles donde realizaba proposiciones de carácter sexual o trataba de propasarse con ellas. Sin embargo, las primeras declaraciones del cineasta al respecto se han producido a través de una tercera persona y con el objetivo principalmente de ganar tiempo mientras asimila, según él, esta chocante información sobre el hombre que consideraba su amigo.

La actriz y también directora Amber Tamblyn -conocida principalmente por su papel en ‘The Sisterhood of the Traveling Pants‘ (‘Un verano en pantalones’ o ‘Uno para todas’ en español)- ha sido la encargada de compartir la reflexión de Tarantino, quien promete volver a pronunciarse sobre un tema tan espinoso en cuanto se sienta preparado.

“Anoche compartí una cena muy larga con mi amigo Quentin Tarantino. Me pidió que compartiera un comunicado con todos vosotros respecto a Harvey Weinstein“, anunciaba la artista poco antes de compartir una captura de pantalla con la declaración de Tarantino. “Durante la última semana he estado aturdido y con el corazón roto por las revelaciones que han salido a la luz acerca de mi amigo de los últimos 25 años, Harvey Weinstein. Aún necesito unos días más para procesar mi dolor, mis emociones, mi ira y recuerdos, y después hablaré públicamente sobre ellos“.

Tarantino y Weinstein han trabajado juntos con gran éxito durante la mayor parte de la filmografía del particular director, primero en Miramax y más tarde, cuando Harvey y Bob se desvincularon de esta bastante después de vendérsela a Disney, a través de The Weinstein Company.

Su último proyecto juntos fue ‘Los odiosos ocho’, aunque su relación iba más allá de lo profesional como ha dado a entender Quentin en su mensaje. De hecho, días antes de que la carrera y la reputación del productor se vinieran abajo, Weinstein y su mujer, Georgina Chapman -de la que se ha separado-, le organizaron una fiesta íntima en el famoso bar Socialista de Nueva York, en la que no faltaron rostros muy conocidos del mundo del cine para celebrar su compromiso con la cantante israelí Daniella Pick.