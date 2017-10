Buenas noticias para viajeros de estos 9 estados que no han aplicado por su pasaporte para viajar en EEUU

El Real ID Act entrará en vigencia en 2018

Un nuevo plazo del Departamento de Seguridad Nacional da un gran alivio a millones de residentes de 9 estados que desde enero del próximo año necesitarán su pasaporte para viajar en avión dentro y fuera de EEUU.

El nuevo período de gracia en la aplicación REAL ID Act irá hasta el 22 de enero de 2018. Es decir, los residentes Carolina del Sur, Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, Oklahoma, Pennsylvania, y Washington no enfrentarán problemas para viajar con sus licencias de conducción en vuelos locales hasta esa fecha.

“A partir del 22 de enero de 2018, las licencias de manejo o las tarjetas de identificación emitidas por los estados que no cumplen con la Ley ‘REAL ID’, y que no han recibido una extensión del Departamento de Seguridad Nacional, no pueden utilizarse para volar dentro de Estados Unidos”, establece el documento publicado por el DHS.

La ley “REAL ID” fue aprobada por el Congreso en 2005 y establece los estándares mínimos de seguridad para la emisión de licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por los estados.

Esta ley prohíbe a las agencias federales, como la Administración de Seguridad y Transporte (TSA) aceptar licencias e identificaciones para fines oficiales de estados que no cumplen con estos estándares.

Los estados que hasta el momento no cumplen con los requisitos del ‘REAL ID’ son: Carolina del Sur, Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, Oklahoma, Pennsylvania, y Washington.

Si le preocupa que a la hora de viajar no acepten su licencia de conducir o identificación con foto emitida por el estado estado en el que vive a partir del 22 de enero de 2018, solicite un documento de identificación alternativo mucho antes de las fechas previstas de viaje.

No solo es pasaporte es la única opción para residentes de estos estados. También podrá viajar con estos documentos:

-Tarjetas de viajero confiable de DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

-Identificación militar de Estados Unidos (servicio activo o militar retirado y sus dependientes, y civiles del Departamento de Defensa)

-Tarjeta de residencia permanente.

-Tarjeta de cruce fronterizo.

-Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

-Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Inmigración y Naturalización (I-766).

El gobierno recomienda que consulte en el portal dhs.gov/real-id-enforcement-brief toda la información a la norma que entrará en vigor en enero de 2018.

Si tiene dudas sobre lo que se considera una identificación aceptable, puede llamar al centro de contacto de TSA al (866) 289-9673 o comunicarse por correo electrónico TSA-ContactCenter@tsa.dhs.gov

También visite travel.state.gov o llame al Centro Nacional de Información sobre Pasaportes al (877) 487-2778 y allí encontrará toda la información que necesita.