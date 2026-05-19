Dunkin’ regalará 1 millón de cafés gratis este 19 de mayo: así puedes conseguir el tuyo

Si eres miembro de Dunkin’ Rewards, este 19 de mayo puedes llevarte uno del 1 millón de cafés gratis que estará regalando la cadena, según información publicada en redes sociales.

Aunque no es una información oficial del sitio web de Dunkin’, la promoción se hizo viral la mañana del lunes, luego de que creadores de contenido y usuarios de redes sociales comenzaron a compartir folletos de la marca con un mensaje contundente: “SE BUSCA: Recompensa — 1,000,000 de cafés gratis”.

Más tarde, la confirmación llegó a través del influencer gastronómico @thefreebieguy (con casi 4 millones de seguidores), quien publicó que la oferta estará disponible de forma exclusiva para los miembros de Dunkin’ Rewards este 19 de mayo; un dato que Yahoo no dejó pasar y divulgó de inmediato.

Así puedes conseguir un café gratis este 19 de mayo

Para disfrutar de un café gratis, tienes que ser miembro del sistema de recompensas de Dunkin’ y estar atento al lanzamiento del código promocional que la cadena publicará durante la mañana del 19 de mayo.

Sigue estos pasos para obtenerlo:

Ingresa a la aplicación de Dunkin’ en cuanto se revele el código.

de Dunkin’ en cuanto se revele el código. Dirígete a la sección “Offers & Rewards” (Ofertas y Recompensas).

(Ofertas y Recompensas). Introduce el código para canjear un café estándar gratis, ya sea café caliente o café frío.

La oferta estará limitada estrictamente para el primer millón de órdenes de café. Un dato curioso de esta promoción es que no se sabe la hora exacta del lanzamiento, así que hay que estar muy atentos tanto a la aplicación móvil como a las redes sociales.

¡Hay más! Nuevos cubos para bebidas frías XL

Por si fuera poco, Dunkin’ anunció oficialmente el lanzamiento de sus nuevos cubos para bebidas frías de 48 onzas para el próximo viernes 22 de mayo. Se trata de unos envases reutilizables que incluyen tapa, asa y un sorbete, todo en tamaño XL, ideales para mantener la hidratación y disfrutar de tu bebida favorita con estilo.

La marca anunció el regreso del Día del Café Helado de Dunkin’ el miércoles 27 de mayo. Un día especial en el que se donará $1 de cada café helado y café frío vendido en todos los Dunkin del país a la Fundación Dunkin’ Joy in Childhood, dedicada a atender a los niños que luchan contra el hambre o la enfermedad.

Sigue leyendo:

.Solo por 4 días: Krispy Kreme lanza la dona Orange Dreamsicle por solo $5 la docena

.Nuevas bebidas de verano en Starbucks: sabores tropicales y un toque de horchata

.Costco añade tiras de pollo a su food court en Chicago: precio, calorías y qué incluye