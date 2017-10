Fotos: Hombre de Ohio realiza réplica de nave AT-AT de “Star Wars”

Dijo que era buena idea para adornar su jardín en Halloween

Un vecino de Parma, en el estado de Ohio, construyó una replica de dos pisos de altura de una unidad de transporte acorazado todoterreno como las que aparecían en los combates en la nieve de “The Empire Strikes Back (1980)”, la segunda película de la saga de “Star Wars”.

La réplica de cuatro patas que realizó Nick Meyer para decorar el jardín frontal de su casa para la próxima celebración de Halloween se ha convertido en toda una sensación en la ciudad estadounidense y en las redes sociales.

Meyer realizó su AT-AT, como se les denomina en la jerga para expertos de “Star Wars”, con espuma de poliuretano, madera y barriles de plástico, en un trabajo que le ha llevado meses y que comenzó en abril pasado recolectando material.

Con todo este material, inició un “proyecto de fin de semana”, tal y como comentó al medio Cleveland.com, que ha llegado a medir lo mismo que su casa de dos pisos.

Meyer aseguró que le gustan las películas de la saga creada por George Lucas, pero no se considera un fanático de estas historias galácticas.

La próxima entrega del universo de “Star Wars” “Star Wars VIII: The Last Jedi”, protagonizada por Daisy Ridley y Mark Hamill, llegará a los cines el próximo 15 de diciembre y es una continuación de la narración iniciada por “Star Wars VII: The Force Awakens” (2015).