Francisca Lachapel sufrió un accidente de vestuario y enseñó de más en Despierta América

Gajes de la televisión en vivo

El actor Karl Urban estuvo en el foro de Despierta América para promover el próximo estreno de la película de Marvel, “Thor Ragnarok”, sin embargo lo más memorable de la emisión fue el accidente de vestuario que sufrió Francisca Lachapel.

La exreina de Nuestra Belleza Latina apareció con un traje de superhéroe que no resistió uno de los segmentos y dejó a la vista de todos sus encantos.

“Yo no me di cuenta, es que estaba haciendo de superhéroe y empecé a correr y se me bajó el cierre del traje… pero yo no me di cuenta y me dice la directora por el oído ‘cuidado con el brasier’ y yo ‘ahhhh’ , fue un desastre”, explicó la dominicana según reportó People En Español.

La joven que lleva un par de años en el show, dijo que nunca había pasado un momento tan embarazoso, pero lo tomó con buen humor.

“Pero bueno televisión en vivo, qué se puede hacer”, concluyó.

Donde no falló el vestuario, fue en un baile con mucho sabor al que invitó a Urban y lo hizo reír.