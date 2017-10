Hombre ataca a actriz de 81 años cuando entraba a su casa de Greenwich Village

La Policía de Nueva York compartió video de seguridad de la agresión

Un hombre agredió a Barbara Davison, una mujer de 81 años, en un edificio de Greenwich Village en la tarde del viernes, según informó la Policía de Nueva York, y todo quedó grabado en una cámara de seguridad del edificio.

Cuando la anciana entraba al lobby de su edificio, el agresor la golpeó en la parte de atrás de la cabeza.

Eran aproximadamente las 7 pm. El edificio se encuentra en la calle West 13th cerca de la Séptima Avenida.

Tras la agresión, el hombre parece retirarse hacia la calle, pero inmediatamente vuelve para agarrar el bolso de Davison.

Esta manaña, la actriz de 81 años que ha participado en “Orange is the New Black” y en films como “Spider-Man 2”, aseguró a medios locales que estaba contenta de que la agresión se hubiera captado en cámara y esperaba que se atrapara a su atacante.

Cualquier información para localizar al agresor se puede reportar a Crime Stoppers, de forma anónima, al 800-577-8477.