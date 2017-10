Los niños usan cada vez más los dispositivos móviles: nuevo estudio de Common Sense

Entender cómo las familias están usando los medios y la tecnología nos ayuda a comprender el mundo en el que los niños están creciendo

Mi cocina ha cambiado mucho en los últimos seis años. El espacio que solía estar ocupado por un bowl de frutas, una máquina de café, papeles y correo que no había revisado aún, ahora está ocupado por una maraña de cables que están conectados a un tomacorriente. Allí también hay dispositivos como tabletas, celulares, audífonos y cornetas. Todo esto es muestra de otros cambios que han ocurrido en casa. Nuestra familia, que incluye dos niños de 5 y 3 años, tiene varios dispositivos móviles. Y nosotros no somos los únicos. Hoy, Common Sense publica la tercera edición de una serie de estudios sobre el uso de los medios y la tecnología que le dan los niños estadounidenses desde su nacimiento y hasta los 8 años llamado The Common Sense Census: Uso de medios y tecnología de los niños entre cero y ocho años (en inglés). Comenzamos en el 2011, en el 2013 publicamos el segundo estudio y con el tercero en el 2017 logramos tener un panorama de cómo las nuevas tecnologías están formando parte de las vidas de los niños. Con base en una muestra de 1400 padres de todo el país (representativa de la población nacional), esta encuesta muestra el complejo retrato de familias que cada vez usan más dispositivos móviles. Algunas de las conclusiones más importantes son:

El celular es casi universal . Casi todos los niños menores de 8 años viven en un hogar que tiene algún tipo de dispositivo móvil y el mismo porcentaje tiene un televisor en casa. En el 2011 solo el 41 por ciento de las familias tenían un dispositivo móvil, y ahora el 95 por ciento tiene uno. En el 2011 menos del 10 por ciento de las familias tenían una tablet, ahora casi el 80 tiene una.

. Casi todos los niños menores de 8 años viven en un hogar que tiene algún tipo de dispositivo móvil y el mismo porcentaje tiene un televisor en casa. En el 2011 solo el 41 por ciento de las familias tenían un dispositivo móvil, y ahora el 95 por ciento tiene uno. En el 2011 menos del 10 por ciento de las familias tenían una tablet, ahora casi el 80 tiene una. La cantidad de tiempo que los niños pasan frente a las pantallas no ha cambiado mucho, pero la forma en el que los niños usan la tecnología sí . Los niños menores de 8 años pasan en promedio dos horas y cuarto al día usando dispositivos con pantallas, casi el mismo tiempo que le dedicaban en el 2011. Pero mucho de ese tiempo es dedicado a dispositivos móviles. El tiempo promedio que pasan con éstos se ha triplicado (de nuevo): de 5 minutos al día en el 2011, a 15 minutos al día en el 2013, a 48 minutos al día en el 2017.

. Los niños menores de 8 años pasan en promedio dos horas y cuarto al día usando dispositivos con pantallas, casi el mismo tiempo que le dedicaban en el 2011. Pero mucho de ese tiempo es dedicado a dispositivos móviles. El tiempo promedio que pasan con éstos se ha triplicado (de nuevo): de 5 minutos al día en el 2011, a 15 minutos al día en el 2013, a 48 minutos al día en el 2017. La brecha digital sigue existiendo, pero es más pequeña de lo que solía ser . La diferencia de la penetración de internet de alta velocidad entre los hogares de bajos y altos ingresos bajó a la mitad, de 50 a 25 por ciento (96 por ciento de las familias de altos ingresos y el 74 de las familias de bajos ingresos tienen internet de alta velocidad). La diferencia de la propiedad de un celular ha prácticamente desaparecido (3 por ciento), ya que casi todas las familias de bajos ingresos ahora tienen un teléfono inteligente.

. La diferencia de la penetración de internet de alta velocidad entre los hogares de bajos y altos ingresos bajó a la mitad, de 50 a 25 por ciento (96 por ciento de las familias de altos ingresos y el 74 de las familias de bajos ingresos tienen internet de alta velocidad). La diferencia de la propiedad de un celular ha prácticamente desaparecido (3 por ciento), ya que casi todas las familias de bajos ingresos ahora tienen un teléfono inteligente. Los padres no siempre siguen las sugerencias de los pediatras. Contrario a las recomendaciones de los pediatras, muchos niños usan dispositivos con pantallas poco antes de ir a dormir, y muchas familias dejan el televisor prendido de fondo casi todo el tiempo.

El mundo ha cambiado mucho desde el 2011 y mi cocina lo refleja. Cada detalle de este estudio sobre los hábitos tecnológicos de los niños nos ayuda a entender el mundo en el que están creciendo. Los dispositivos móviles son tan populares entre los niños como con los adultos, lo cual hace que dar el ejemplo sea muy importante. Eso significa dejar a un lado tu celular a la hora de la cena, y dejar a un lado las pantallas un tiempo antes de dormir. Existen muchos programas de televisión, aplicaciones y otro tipo de contenido excelente para niños menores de ocho años, así que cuando estén usando la tecnología intenta que sea con lo mejor. Finalmente, aunque solo estamos comenzando a entender el impacto de las nuevas tecnologías en la vida familiar, se puede hacer mucho para que los niños tengan una etapa de desarrollo saludable. Habla con ellos, hazles preguntas y dales muchas experiencias en el mundo real. Y diles que te digan qué están jugando y viendo, ya que es una excelente forma de hacer las experiencias tecnológicas más significativas.

Para leer más información sobre los resultados específicos de las familias latinas en los Estados Unidos, haz clic aquí.