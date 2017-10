Industry City planea crear más empleo en Sunset Park

Comienza hoy el proceso para la rezonificación del campus industrial y comercial del barrio latino de Sunset Park para atraer inversiones valoradas en $1,000 millones.

Entre tiendas de dulces mexicanos, pequeños negocios de construcción y servicios, uno de los grandes almacenes de Costco y el Gowanus Expressway se encuentran los enormes edificios de Industry City (IC), una inmensa propiedad en Sunset Park que desde 2013 ha pasado de estar infrautilizada a revitalizarse para crear hasta 6,500 nuevos empleos en los últimos tres años tras recibir inversiones de $250 millones.

En un futuro, alrededor del 2026, pueden llegar hasta 13,000 trabajos más directos y otros 7,000 más indirectos al poderse atraer inversiones que rondan los $1,000 millones.

Esto es algo que depende de un proceso de rezonificación que empieza formalmente hoy martes con un proceso de audiencia pública con respecto a la medición del impacto de este proyecto. Andrew Kimball, presidente de Industry City, afirmaba ayer que con las inversiones que se han hecho hasta ahora en esta zona y las 450 compañías instaladas “no estamos cerca de tocar el potencial de estas instalaciones”, de ahí la necesidad de la rezonificación.

Los dueños de esta propiedad centenaria, los inversionistas Belvedere Capital y Jamestown, tienen una visión de este campus de 16 edificios que pasa por atraer empresas y proyectos que contribuyan a la economía de la innovación, el comercio al por menor –algo que Kimball aseguraba que aún hacía falta desarrollar en zonas del condado de Brooklyn–, el almacenaje y la academia, con programas y cursos que ofrezcan un camino al empleo abierto por los empresarios localizados en el área.

El 64% de este espacio, en el que ya hay una ligera actividad de industria, proyectos de arte, diseño, comunicación, alimentación y moda, además de comercio entre otros sectores, se dedicará a la economía de la innovación y el 7% a la academia. IC tiene además un Laboratorio de Innovación que se está usando desde abril del año pasado para apoyar la creación local de trabajo, a los emprendedores, a los buscadores de empleo, a los becarios e incluso se están impartiendo clases a las personas que están en el proceso de solicitud de ciudadanía. La mayor parte de las 1,000 personas que han acudido a este laboratorio son de la zona de Sunset Park y alrededores.

Adicionalmente se quiere levantar un hotel que permita facilitar los viajes de las personas que trabajen para las empresas que se instalen en esta zona. El hotel sería una novedad en el área pero lo que se pretende es que funcione como el que ya existe en Philadelphia Navy Yard, que está ocupado en un 80% por personas que trabajan en este área de negocios.

El uso del suelo, las condiciones socioeconómicas, los espacios abiertos, el transporte, energía, ruido y el impacto de construcción son algunos de los aspectos que serán analizados en este estudio que comienza hoy pero que lleva dos años preparándose. El proceso administrativo que ahora se inicia es la precertificación que se espera conseguir en la primavera de 2018. Entre este periodo y el otoño del año que viene se espera conseguir la aprobación del plan.

Kimball explicaba ayer que desde hace años se ha estado en contacto con la Junta Comunitaria de la zona y se han mantenido los contactos con el concejal Carlos Menchaca “que ha mostrado su apoyo y con el que se ha colaborado en el Innovation Lab“. Este ejecutivo afirmaba que esperaban que las personas que tomen la palabra en la audiencia comenten cosas que estén fuera de lo que está siendo analizado desde el punto de vista técnico.

Plan comercial

Una de las cuestiones que podría emerger en estas audiencias es el avance de la gentrificación en Brooklyn que también llega a Sunset Park, hogar de buena parte de la comunidad hispana en Brooklyn.

En una charla con medios, y tras recordar que no hay ningún plan residencial en esta rezonificación sino industrial y comercial, Kimball afirmó que la gentrificación está avanzando en todo Nueva York pero el proyecto que su empresa quiere sacar adelante no es el problema sino parte de la solución.

“Por más vivienda asequible que se construya en un área, no se va a ir muy lejos si no se proporcionan trabajos”, explicaba. “Nosotros estamos creando el camino para que existan estos trabajos”, afirmó.

Según las cifras de la empresa, el 58% de los empleados de los negocios instalados en este campus en Sunset Park son latinos, asiáticos o negros para una diversidad de empleos en los que no siempre se necesita una educación de grado superior. De hecho, el 49% no tienen una licenciatura. De los cerca de 4,000 personas que trabajan y viven en este área donde el mexicano es el acento más escuchado, alrededor del 20% están empleados en IC. Un 35% de los trabajadores de este campus viven en vecindarios adyacentes.

Preguntado sobre si los inversionistas tienen un plan B en caso de que la propuesta de rezonificación no avance, Kimball eludió dar una respuesta monosilábica y optó por defender una vez más el proyecto como clave para el desarrollo económico de la zona. “Esta es una oportunidad única de crear trabajos cerca de donde la gente vive. Si no hay rezonificación el proceso será mucho más lento habrá menos trabajo y habrá vacíos en los edificios en los que no haya ni actividad ni trabajo”.

238 propuestas para la sede de Amazon

Nueva York es una de las muchas ciudades que ha presentado propuestas al gigante Amazon para construir su segunda sede en el país. No es fácil por los costos de la ciudad pero según The Real Deal -citando a Político-, Industry City estaría tratando de atraer a esta empresa de comercio en la red.

Con o sin esta empresa, el desarrollo planeado por IC y otro de los centros industriales y comerciales, Brooklyn Navy Yard, se puede llegar al principio de la próxima década con 30,000 empleos nuevos en el waterfront del condado.