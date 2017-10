Sexismo en la industria automotriz, un problema real y serio

[caption id="attachment_88322" align="alignnone" width="820"] Sexismo en la industria automotriz[/caption] Sexismo en la industria automotriz es un tópico actual, que sale a la luz debido a la reciente ola de denuncias sobre abuso sexual contra las mujeres en industrias como la…

Sexismo en la industria automotriz es un tópico actual, que sale a la luz debido a la reciente ola de denuncias sobre abuso sexual contra las mujeres en industrias como la del cine en Estados Unidos. Este tema llevó a la prestigiosa revista Automotive News a realizar el Project XX, una encuesta entre 900 mujeres, ejecutivas, ingenieros, diseñadoras y de otras áreas, en la que se descubrió que el sexismo en la industria automotriz es un problema real y serio.

“Las respuestas tuvieron similitudes sorprendentes: Muchas mujeres reportaron haber recibido preguntas inapropiadas durante el proceso de contratación; el personal femenino recibe de forma común órdenes para realizar tareas de menor nivel al suyo, como regar las plantas de la oficina, a pesar de tener títulos ejecutivos; las mujeres son excluidas de ventas sociales después de horas de trabajo (que a veces todavía ocurren en bares nudistas); y la mayoría de las mujeres reportaron haber sido víctimas de avances sexuales no solicitados de parte de sus jefes, colegas y clientes.

La encuesta de Automotive News sobre el sexismo en la industria automotriz constó de 37 preguntas con respuestas de “Sí” o “No” y produjo 2,746 comentarios que fueron “leídos y considerados” en su totalidad.

Estos son algunos comentarios de las participantes.

“Sentí que fue algo como terapia; todas necesitaban contarle a alguien sus experiencias”.

“Mi próximo trabajo no será en la industria automotriz. No trabajaré para una compañía que promueve el sexismo en la industria automotriz

“Muchas veces, en el proceso de toma de decisión, promociones y otras oportunidades, se asume que las mujeres no quieren hacer ciertas cosas debido a la responsabilidad con sus familias, demasiados viajes o la necesidad de mudarse. Así que en lugar de preguntarle directamente a las mujeres, simplemente les pasan por encima o no son consideradas del todo”, dijo otra de las encuestadas.

“Es evidente que en la industria automotriz las mujeres no son tomadas en serio al mismo nivel de los hombres y no son vistas como iguales. Esto no aplica a todos los hombres en la industria, pero es algo muy aparente en una gran cantidad de los concesionarios de todo el país”.

“Estamos en 2017 – Una vez me dijeron que los periodistas no querían hablar conmigo porque no soy una ‘gear head’ (fanática de los fierros) … los periodistas solo quieren hablar con los hombres”.

“Un ex jefe me dijo una vez que no invitara a mujeres a eventos en los que se jugara golf ‘porque eso en realidad es cosa de hombres’ e ‘incomoda a todos’.

Sexismo en la industria automotriz

Estos son algunos de los puntos más destacados de la encuesta de Automotive News:

Diferencias raciales agregan dificultades

Para las mujeres de “color”, el origen racial agrega otro elemento de retos que deben enfrentar. Las minorías pagan un “impuesto emocional” y mayor diferencia en el salario.

Recursos humanos, otra barrera para las mujeres

Alrededor de 18% de las encuestadas dijo haber reportado incidentes a sus Departamentos de Recursos Humanos, pero la mayoría dijo que sintió que su reporte las etiquetaría como “problemáticas”.

Credibilidad, un reto diario para las mujeres

Los clientes de la industria automotriz, los consumidores y los compañeros de trabajo comúnmente cuestionan la experiencia y credibilidad de las mujeres en diferente áreas. Sin importar el más alto nivel, la mayoría de las mujeres debe hacer un esfuerzo extra para demostrar su habilidades y conocimiento.

A continuación algunas de las conclusiones de expertos y otros datos de la encuesta

Concesionarios, la cultura de los ‘machos’

Un 96% de las mujeres que trabajan en un concesionario de autos nuevos en Estados Unidos deja el puesto, debido a problemas de sexismo.

Modelo a seguir

Mary Barra, Presidenta y CEO de General Motors, no solo fue la decisión políticamente correcta, dijo Dan Akerson, quien ocupó el puesto de 2010 a 2014. “Ella era la mejor opción para el puesto en ese momento”, agregó el ejecutivo, quien recomendó a todas las compañías a eliminar los “techos de cristal”.

Problemas para las personas transgénero

Las personas transgénero enfrentan un nivel de discriminación mucho más alto hoy, en comparación con la población general, dijeron los expertos.

Haz clic aquí para leer el reporte completo en inglés de Automotive News