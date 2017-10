Video: Obligan a Becky G a cambiar la letra de su tema ‘Mayores’ en ‘OT 2017’

La cantante insiste en que ella luchó para no cambiar la letra durante su actuación

Este lunes por la noche, Becky G acudió como la invitada internacional a la primera gala de la nueva edición de ‘Operación triunfo’, el concurso que catapultó a la fama a artistas de la talla de David Bisbal. Sin embargo, la soltura de la cantante a la hora de hablar en español y los movimientos que se marcó, primero sobre el escenario y luego con David Bustamante, quedaron empañados por el evidente cambio que realizó en su canción ‘Mayores’.

En el estribillo del popular tema pasó de afirmar: “A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca” a cantar “a mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca“, un detalle que no se le escapó a sus fans.

En respuesta a la polémica que ha generado su actuación, la estrella ha echado mano de las redes sociales para dar a entender que su edad y género jugaron un rol determinante en la decisión de los productores del espacio televisivo de hacerle suavizar el mensaje de la canción.

“En esta presentación yo no quería cambiar la letra, es algo sobre lo que no quiero que se sientan enojados conmigo. Pero si no hubiera cambiado la letra, no habría podido actuar. A eso es a lo que se redujo la situación, básicamente“, explicó la artista, en una mezcla de inglés y español, en un directo realizado a través de su cuenta de Twitter al poco de abandonar el plató del programa.

“Tuve que ser una mujer de negocios y tomar la decisión inteligente. Evidentemente, quería participar en el programa. Pero obviamente también sabemos que sería un caso muy diferente si fuera un hombre el que cantara la canción: no le harían cambiar la letra. ¡No digo ni una sola palabra malsonante en el tema! Pero era algo que escapaba a mi control, y de hecho yo peleé para no cambiar la letra”, continuó.

De esta forma, la joven se ha distanciado de la polémica y de las críticas que ya comenzaban a dirigirle algunos fans a través de la esfera virtual por ‘venderse’ con tal de conseguir más promoción.

“Quería dejar esto muy claro porque yo estoy completamente a favor del ‘empoderamiento humano’: si un hombre puede hacerlo, una mujer también“.

Ya durante la retransmisión, Becky comenzó a recibir mensajes de apoyo de sus seguidores, animándola a que la experiencia no la desalentara ni le hiciera dudar de sí misma o de la imagen más adulta que ha abrazado en los últimos tiempos en el plano musical.

“Estoy tratando de ser yo misma, y eso es algo difícil en esta industria“, admitió sin perder la sonrisa ni cierto aire de suficiencia.

Por otra parte, Becky G también aseguró que había disfrutado mucho de su paso por el show y no dudó en alabar el talento de todos los concursantes, especialmente el de Cepeda y Aitana a la hora de interpretar el tema ‘No puedo vivir sin ti’.

“Me encantaron sus voces, ¡mucha suerte a ellos y a todos los demás!”.