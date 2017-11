Doble debut Chevrolet Colorado en SEMA Las Vegas 2017

El doble debut Chevrolet Colorado en el Auto Show SEMA Las Vegas 2017 incluyó a la Colorado ZR2 AEV y la ZR2 Race Development Truck, dos nuevas versiones que comprueban la versatilidad de la Chevrolet Colorado ZR2. Parte del doble…

El doble debut Chevrolet Colorado en el Auto Show SEMA Las Vegas 2017 incluyó a la Colorado ZR2 AEV y la ZR2 Race Development Truck, dos nuevas versiones que comprueban la versatilidad de la Chevrolet Colorado ZR2.

Parte del doble debut Chevrolet Colorado, tenemos el modelo ZR2 AEV concepto, creado en colaboración con el legendario fabricante todoterreno American Expedition Vehicles. Este ejemplar cuenta con un motor Duramax turbodiesel de 2.8L.

Desde su debut hace tres años, Chevrolet Colorado ha sido un éxito de ventas total con más de 250,000 unidades entregadas.

“La ZR2 pone un punto de exclamación en la capacidad de ingeniería todoterreno de Chevy”, dijo Dave Harriton, el fundador de AEV. “Nuestra colaboración nos enseñó que la Colorado es una gran plataforma para construir un camión todoterreno que puede llevarlo lo más lejos posible, de manera segura”.

Doble debut Chevrolet Colorado en SEMA Show Las Vegas 2017

La Colorado ZR2 AEV y la Colorado ZR2 Race Development Truck presentan una suspensión desarrollada por Chevrolet Performance que incluye:

Amortiguadores delanteros y traseros, ejes medios delanteros hundidos, rótula superior de alto ángulo y tirantes de alto ángulo de gran rigidez.

Suspensión trasera a base de muelle con láminas de largo recorrido, enlace de anti-envoltura y cubierta de diferencial trasero

Amortiguadores Multimatic DSSVTM especialmente adaptado.

El contenido único de la camioneta de concepto incluye:

Defensas todoterreno AEV, protección antideslizante completa en la parte inferior de la carrocería, guardabarros de gran altura y tubo de gran altura

Ruedas AEV DualSport

Neumáticos Mud-Terrain BF Goodrich® KM2 de 35 pulgadas

Iluminación auxiliar LED delantera y trasera.

Refrigerador / congelador ARB, cajas de almacenamiento Equipt de aluminio, latas de combustible estilo OTAN y toldo James Baroud USA en la cama

Grilletes de recuperación, gato hidráulico Hi-Lift, cabrestante Warn DE 9.5xp-s y MAXTRAX

Chevrolet Colorado ZR2 Race Development Truck

Chevrolet Colorado ZR2 Race Development Truck toma como base muchas de las características de la ZR2, en una equipada con amortiguadores de alto desempeño, ajustados para uso todoterreno de alta velocidad, añadiendo piezas únicas validadas por Chevy Performance Engineering y el legendario corredor Chad Hall, campeón de la serie de carreras Best in the Desert:

Elevación de carrocería de 1.5 pulgadas

Neumáticos Goodyear Wrangler MT / R de 33 pulgadas

Placas de deslizamiento de choque trasero

Placa de deslizamiento diferencial trasera

Eje de transmisión de acero

Espaciadores de neumáticos con pernos de rueda de longitud extendida

Entrada de aire todoterreno y escape de rendimiento

La Colorado ZR2 Race Development Truck también comparte con la transmisión de ocho velocidades exclusiva del segmento. Ambas camionetas aprovechan los diferenciales frontales y posteriores de bloqueo electrónico, modo todoterreno y elementos adicionales de la ZR2 de producción regular.

También cuentan con las primeras aplicaciones del segmento de conectividad a internet WiFi 4G LTE y Apple CarPlay, junto con lo más avanzado de la tecnología de seguridad, incluyendo sistemas como Forward Collision Alert y Lane Departure Warning.

La Chevrolet Colorado ZR2 AEV de concepto y la ZR2 Race Development Truck son parte de la exhibición de la marca del corbatín en el Auto Show SEMA Las Vegas 2017.