Puerto Rico nos necesita y Nueva York responde

Puerto Rico está pasando por un momento difícil y necesita la ayuda de los neoyorquinos para asistir a sus habitantes y reconstruir la Isla del Encanto después del Huracán María. El estado de Nueva York, con el gobernador Andrew M. Cuomo a la cabeza, ha demostrado que los neoyorquinos responden inmediatamente con generosidad a las necesidades de nuestros hermanos isleños. Ellos son nuestra familia, nuestros vecinos y amigos y como dijo el Gobernador, “Nueva York está con Puerto Rico, cuando los desastres naturales golpean, aquí estamos para ayudar”.

Como neoyorquina de ascendencia puertorriqueña me siento orgullosa de cómo este estado ha respondido rápidamente a los llamados de ayuda para Puerto Rico. Vemos mucha devastación y necesidad en los reportes que nos llegan de la Isla. Gran parte de Puerto Rico no tiene electricidad, la infraestructura básica aún está muy deteriorada. la destrucción de viviendas es considerable, y el comercio aún no se repone. Su gente, siempre muy optimista, ve con impotencia como pasan los días.

Esta fotografía social nos mueve a ayudar a nuestros familiares, amigos y vecinos. El gobernador Cuomo ha actuado rápidamente para ayudar a Puerto Rico. El mismo fue a ver el estado de la Isla en ya varias ocasiones, ha iniciado el Esfuerzo de Ayuda y Recobro del Estado de Nueva York para Puerto Rico, una vasta campaña para coordinar una ayuda multifacética que lidera en varios frentes incluyendo la recolección de fondos, ayuda en el sector de la salud, transportación de la recolección de elementos de primera necesidad y el mandar personal de la Guardia Nacional, expertos estatales y gran cantidad de equipos para ayudar con la limpieza y reconstrucción.

Todo el mundo sabe que hay una situación devastadora en Puerto Rico. Y es un escenario que puede empeorar a medida que pase el tiempo si no hay ayuda apropiada, especialmente en partes aisladas de la Isla. El gobernador Cuomo ha estado en constante contacto con el gobernador Ricardo Roselló de Puerto Rico y sabe que él y su gente están listos a recibir toda la generosa ayuda de nuestro Estado de Nueva York.

Para nosotros los neoyorquinos esta situación es personal. La comunidad puertorriqueña es parte intrínseca de Nueva York. La comunidad isleña ha sido pionera en todos los sectores sociales, económicos y culturales del estado y es por eso que hoy debemos responder con ayuda en estos momentos de calamidad.

Una vez más la semana pasada, el gobernador Cuomo fue a llevar ayuda y a ofrecer soluciones para arreglar la infraestructura que presenta daños que pueden tomar un largo plazo para ser arreglados. El ofreció fondos para ser utilizados en ofrecer agua potable limpia para sus habitantes. Una planta de filtración de agua y el restablecimiento de la energía eléctrica que benefician directamente a la comunidad. Casi un 80 por ciento de la isla aún no tiene electricidad. El Estado de Nueva York sigue muy de cerca la situación y ofrece soluciones y personal especializado de la Autoridad de Puertos, de la policía estatal, personal de la salud y en fin voluntarios de todas las áreas están allá gracias a la determinación de ayudar a nuestros compatriotas.

Sabemos que las soluciones son a largo plazo y vamos a estar allí con nuestros amigos y familiares para estar seguros que nadie se quede sin ayuda. Nueva York, con el Gobernador a la cabeza, sigue trabajando muy de cerca con Puerto Rico. Es momento de ofrecer ayuda tangible y cuando Puerto Rico nos necesita, Nueva York responde.

-Rossana Rosado es la secretaria de Estado de Nueva York