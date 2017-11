La nueva arma de ICE para atrapar a indocumentados es ¡INSTANTÁNEA!

Recia la presión de ICE sobre la comunidad indocumentada

Nuevos reportes indican que una nueva herramienta para lograr la detención de indocumentados está siendo puesta en marcha por ICE, reportan abogados migratorios.

Una investigación de Newsweek relata la historia de una inmigrante cubana en Newark, Nueva Jersey, a quien su visa se le había vencido. Por esta razón ICE realizó una visita sorpresa a su casa. Al llegar al domicilio la mujer no estaba en la residencia pero su hermano se vio forzado a entregar el número de teléfono de su hermana al agente de ICE.

Al día siguiente, según relata su abogado, el agente le envió a la mujer un mensaje de texto con una captura de pantalla de un sitio web comercial y no gubernamental llamado ” USA COPS ” con una dirección, fecha y hora para que se presentara para discutir su situación migratoria.

Stephanie Isern, una abogada de inmigración en Nueva Jersey, dijo a Newsweek que en todos sus años ejerciendo derecho migatorio nunca había visto un caso en que ICE mandaba esta clase de textos a sus clientes indocumentados.

Isern al conocer la denuncia de su cliente pensó que se trataba de otro intento de estafa a los que son sujetos a diario indocumentados de todo el país. Sin embargo luego de corroborar el nombre del agente que envió el mensaje con ICE supo que era oficial.

La abogada llamó al agente y le preguntó la razón del mensaje de texto a lo que este respondió:

“No voy a dar un aviso a alguien que esté ilegalmente en EEUU”, dijo el oficial de investigaciones especiales, según Isern. “Ella necesita estar aquí”.

La mujer, que es epiléptica, asistió a la cita con su abogada pero por los nervios sufrió un episodio de convulsiones por su epilepsia. Hoy la mujer tiene un brazalete electrónico mientras su caso es llevado ante un juez de migración para decidir sobre su deportación.

Este no es el primer caso en que agentes federales de inmigración están utilizando estas tácticas para engañar a los indocumentados. Mediante mensajes de texto los están presionando y obligando a cooperar y a entregarse evitando así que busquen ayuda legal, dicen los abogados.

La investigación de Newsweek asegura que esta estrategia, que al parecer comenzó en septiembre, es muy preocupante ya que se mezcla con el creciente número de estafas a los que lo indocumentados son sometidos a diarios a través de medios electrónicos.

En septiembre John Schlosser, un abogado migratorio de Portland recibió una llamada de su cliente en el que le informaba que un oficial de ICE le había enviado un mensaje de texto que decía: “No dude en llamarme si tiene alguna pregunta. Necesitaré saber de usted pronto “.

El hombre contactó de inmediato a su abogado, Schlosser, quien comenzó a tratar de verificar la identidad del agente. De igual forma Schlosser también asumió que su cliente había sido víctima de una estafa, pero el caso era real al verificar su identidad con ICE.

El agente de ICE presuntamente trató de asustar al inmigrante indocumentado, que recientemente había sido condenado por un delito menor, diciéndole que el presidente Donald Trump estaba considerando cambiar los procedimientos de inmigración y lo instó a entregarse temprano.

“Es una táctica de miedo”, dijo Schlosser a Newsweek . “Creo que la política oficial es que no lo hacen, pero están muy cerca de las tácticas. No me sorprende”.

ICE no quiso decir si los textos son una nueva estrategia de la agencia respondiendo que no “discutes en detalle las técnicas operacionales o de investigación”.

Por eso los abogados recomiendan que si usted o alguno de sus familiares es contactado via mensaje de texto o llamada telefónica por parte de ICE comuníquese con su abogado o al 1-866-DHS-2-ICE para verificar la identidad del agente y saber si se trata o no de una caso de estafa.