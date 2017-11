Noviembre ofrece mucho para divertirse en NYC

Este mes trae festivales gastronómicos, una semana para celebrar la riqueza del folclor latino y fiestas tan tradicionales como la iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center

Noviembre no es sólo la antesala a las fiestas de fin de año, este mes viene cargado de grandes celebraciones para compartir junto a toda la familia. Disfruta de festivales gastronómicos, conciertos, bailes y de un encuentro que pondrá de manifiesto la cultura latina durante toda una semana.

De igual forma, asiste a eventos tan tradicionales como el Maratón de Nueva York o el Desfile de Acción de Gracias de la cadena de tiendas Macy’s.

Explora la gastronomía de El Bronx

Desde el lunes 6 y hasta el viernes 17 explora un sinfín de delicias culinarias durante ‘Sabor The Bronx’. Esta cita permitirá degustar los más diversos platos de la cocina hispana, francesa e italiana entre otras opciones, a precio especial. Restaurantes como Antonio’s Trattoria, Mamajuana Café, Tosca y Artie’s Steak and Seafood participarán en este festival. ‘Sabor The Bronx’, también incluye bares y cervecerías como Bronx Brewery y Gun Hill Brewing Company. Información: http://www.ilovethebronx.com

__________________________________________________________________________________________________

Celebra la cultura latina

Disfruta durante siete días de la riqueza del folclor hispano durante la 12va edición del Latin American Culture Week, del viernes 10 al domingo 19, que tendrá actividades en toda la ciudad. La agenda incluye conciertos y danza, así como muestras de cine, teatro y literatura. El jueves 9, por ejemplo, habrá un concierto gratuito en honor a la cantante y folclorista chilena Violeta Parra, a las 5 p.m., en Brooklyn College, 2900 Bedford Avenue, a cargo del pianista mexicano Cesar Reyes. Información: http://www.lacw.net

__________________________________________________________________________________________________

Asiste a una función gratuita de ‘The Lion King’

‘The Lion King’ celebrará 20 años en Broadway con una función libre de costo, en el Teatro The Minskoff, el miércoles 15 y con una gran fiesta callejera, el domingo 12, desde las 10 a.m., y hasta las 6 p.m. Ese mismo día también será posible participar en una lotería de boletos para el show. Pero si no puedes asistir a los festejos en Times Square, visita entonces alguna de las loterías que ofrecerán, simultáneamente, bibliotecas públicas de los cinco condados de la ciudad. http://www.lionking.com/20

__________________________________________________________________________________________________

Únete al Maratón de Nueva York

Uno de los eventos más esperados de este mes es el tradicional Maratón de Nueva York. Que reunirá a más de 50,000 personas y que arranca en Staten Island para luego recorrer los otros cuatro condados de la ciudad. Súmate a las miles de personas que asistirán para apoyar a los participantes que culminarán la carrera en Central Park. Se trata de un maratón lleno de emoción que no te puedes perder. Este evento celebra este año sus 47 años. Domingo 5. Información: http://www.tcsnycmarathon.org

__________________________________________________________________________________________________

Iluminación del árbol en el Rockefeller Center

Forma parte de la multitud que cada año desafía las bajas temperaturas para ver uno de los espectáculos más fascinantes de la temporada: la iluminación del árbol de navidad en Rockefeller Center. El evento, pautado para el miércoles 29, se realizará de 7 a 9 de la noche y dejará iluminado el árbol hasta el día 7 de enero. Este evento también permitirá disfrutar de presentaciones artísticas y música en vivo. Información: http://www.rockefellercenter.com

__________________________________________________________________________________________________

Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias

Gigantes globos en forma de divertidos personajes infantiles, payasos, bailes y bandas de música son sólo algunas de las atracciones que trae el desfile del Día de Acción de gracias de la cadena de tiendas Macy’s. Esta fiesta se celebrará el jueves 23, a las 9 a.m., en el Oeste de la calle 77 y Central Park West. Información: http://www.macys.com/social/parade/2017

__________________________________________________________________________________________________

Festival en Lincoln Square

Diviértete junto a toda la familia en el festival anual Winter’s Eve en Lincoln Square. El evento, que festeja 18 años, tendrá actividades infantiles, muestras gastronómicas de diversos restaurants de la ciudad, danza y música en vivo. El lunes 27, desde las 5:30 p.m. hasta las 9:00 p.m., en el parque Dante, en Broadway y la calle 63. Desde Time Warner Center hasta la calle 70. Información: http://www.winterseve.nyc