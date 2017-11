Video: Un tren le arrancó las dos piernas y ahora es un crack del fútbol

También juega baloncesto y practica equitación, la impresionante historia de Yasser Ahmed Al Basha que te dejará atónito

La dramática historia de un futbolista de Sudán ha conmovido al mundo entero en la última semana.

Se trata de Yasser Ahmed Al Basha, un crack de las canchas ero con una peculiaridad que deja atónitos a propios y extraños: no tiene piernas.

A los 10 años de edad, Al Basha fue víctima de un grave accidente ferroviario y fue necesario amputarle ambas extremidades para salvarle la vida. Su discapacidad no le impidió hacer lo que más le gusta, jugar al fútbol y además lo hace sobresaliendo sobre todos los demás.

A través de una entrevista publicada en Youtube, Yasser asegura que fue su decisión no quedarse atado a una silla y asegura que puede hacer todo lo que se proponga.

Incluso, además del fútbol practica el baloncesto y la equitación, actividad deportiva en la que ya ha sufrido fuertes caídas al momento de montar al caballo, pero lejos de lamentarse, se levanta de inmediato.

“Hay algunas personas con discapacidades como yo sentados en una silla. No pueden moverse, no pueden jugar, No pueden hacer nada. Pero le agradezco a Dios que yo puedo hacer lo que quiera”, aseguró el deportista con capacidades diferentes.

Pero eso no es todo, Yasser Ahmed tiene un sueño y que está seguro que llegará a cumplir: ganar una medalla de oro para Sudán en alguna competición internacional.

“Mi único sueño es ganar una medalla de oro para mi país en alguna competición internacional. Esa es mi ambición, quiero hacer algo por Sudán”, agregó el futbolista.