Neymar estaría cada vez más cerca ¡del Real Madrid!

El padre del astro brasileño mantendría contacto con Florentino Pérez, aseguran medios europeos

Una noticia bomba sacude al fútbol mundial. A pocos meses de haber dejado las filas del Barcelona para llegar al París Saint-Germain, el delantero brasileño Neymar podría estar negociando su fichaje nada menos con el Real Madrid.

De acuerdo con información publicada por Pasión Fútbol.com en su sitio web, que a su vez se apoya de un diario inglés, el padre de Neymar mantendría contacto con Florentino Pérez, presidente del club merengue y todo parece indicar que Neymar Jr. haría un “Figo”, en caso de concretar su pase al conjunto madridista.

La prensa europea destaca que Neymar no se encuentra cómodo desde su llegada a la Ligue 1 de Francia.

“Los métodos de Emery no le gustan, su relación con el vestuario no es buena, la Liga no le motiva y el proyecto no le convence. La realidad es que a día de hoy se arrepiente de haber cambiado de equipo”, destacan los medios en el viejo continente.

El crack brasileño tiene la posibilidad de regresar a La Liga española, pero es imposible que sea con el Barcelona por su salida tan abrupta y la oción más viable es el Real Madrid de Zinedine Zidane, con el principal objetivo de buscarle sustito a futuro a Cristiano Ronaldo.