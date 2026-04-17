Cómo tomar viagra antes de un encuentro íntimo y qué tiempo dura su efecto

Son pocos los hombres con disfunción eréctil, muy pocos, que se asesoran para tomar viagra correctamente y seguir disfrutando de su sexualidad. La famosa píldora azul, cuyo componente activo es el sildenafilo, es un aliado que debe tratarse con respeto, de modo que sus efectos sean beneficiosos y sin caer en errores que arruinan la experiencia.

Este medicamento actúa mejorando el flujo sanguíneo hacia el miembro masculino, lo que facilita la erección cuando existe estimulación sexual. Es importante aclarar que no genera deseo por sí solo: necesita de excitación previa para hacer efecto.

Asimismo, no se trata de una “pastilla mágica”, sino de una ayuda médica diseñada para casos específicos, sobre todo cuando hay problemas de origen vascular.

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El momento ideal para tomar viagra

Especialistas coinciden en que lo más recomendable es ingerir la pastilla entre 30 y 60 minutos antes del encuentro íntimo. Este margen permite que el fármaco alcance su concentración adecuada en el organismo.

Según el sitio web Superdrug Online Doctor, el viagra puede comenzar a actuar incluso a los 12 minutos, aunque el promedio suele situarse alrededor de los 25 a 30 minutos. En otras palabras, conviene no improvisar demasiado con el tiempo.

Además, hay dos detalles que pueden marcar la diferencia:

Evitar comidas muy grasas antes de tomarlo, ya que pueden retrasar su absorción.

Limitar el consumo de alcohol, porque puede disminuir su eficacia.

¿Cuánto dura el efecto del viagra?

El efecto no es permanente ni continuo, pero sí tiene una ventana bastante amplia.

Las mejores respuestas suelen darse dentro de las primeras 4 horas tras la ingesta. En ese período, las erecciones pueden ser más firmes y durar en promedio unos 30 a 35 minutos, dependiendo de cada persona.

Con el paso del tiempo, el efecto va disminuyendo de forma progresiva. Por ejemplo:

Después de 8 horas, la capacidad de respuesta sigue presente, aunque menor.

Entre las 10 y 12 horas: aún puede haber efecto, pero más limitado.

Después de 24 horas, el medicamento prácticamente ya no está activo en el organismo.

Los mejores efectos del viagra suelen darse dentro de las primeras 4 horas tras la ingesta, así que aprovéchalas. Crédito: Photo Royalty | Shutterstock

Tres claves antes de tomar viagra

Aunque su uso está extendido, no es un producto para tomar a la ligera. Los médicos insisten en tres claves para mejorar la experiencia de ambos, es decir, la tuya y la de tu pareja:

No exceder una dosis al día.

Consultar previamente, especialmente si se tienen problemas cardíacos o se toman otros medicamentos.

Evitar la automedicación frecuente.

También es importante entender que en hombres jóvenes, los problemas de erección muchas veces están más relacionados con factores como el estrés, la ansiedad o la presión del momento, más que con una causa física.

Esto significa que, seas joven o adulto, debes confirmar si realmente tienes disfunción eréctil. Tomar viagra no es un juego y jamás debe consumirse por entretenimiento ni para “repotenciar”.

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