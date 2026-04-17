Quinceañero muere baleado en parque en Queens; 2do caso en Nueva York en 24 horas

Jaden Pierre, joven de 15 años, murió baleado ayer en un parque en Queens (NYC), apenas 24 horas después de un caso similar en Long Island (NY).

El último tiroteo fatal tuvo lugar alrededor de las 6:15 p.m. del jueves en Roy Wilkins Park, situado en los bulevares Baisley y Merrick, en el barrio St. Albans, según la Policía de Nueva York.

El incidente comenzó como un altercado tumultuoso, en el que varios jóvenes que se encontraban en la cancha de baloncesto se enzarzaron en una pelea y agredieron a la víctima de 15 años. Según la policía, solo se efectuó un disparo, el cual impactó al quinceañero en la parte superior del pecho.

“Escuché un disparo, así que vine corriendo hacia aquí para asegurarme de que todos estuvieran bien, especialmente mis amigos”, relató a ABC News AJ, un joven de 19 años que presenció la pelea entre los adolescentes junto a las canchas de baloncesto.

Pierre fue trasladado al Jamaica Medical Center, donde lo declararon muerto. Algunos miembros de la comunidad comentaron que el joven asistía a una escuela cercana. NYPD está buscando al autor de los disparos, quien fue captado en un video huyendo del lugar vistiendo un conjunto deportivo gris.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Los detectives estaban recabando pruebas en los alrededores de la cancha de baloncesto y del área de juegos infantiles. Los vecinos afirman que el parque había sido un lugar seguro e, incluso, alberga programas destinados a la prevención de la violencia armada. Tanto los activistas comunitarios como los residentes coinciden en señalar que, a medida que suben las temperaturas de cara al verano, los recursos para la prevención de la violencia se hacen más necesarios que nunca.

En la víspera, la noche del miércoles un quinceañero murió y otras dos personas resultaron heridas en una balacera en el parque Eisenhower en el condado Nassau de Long Island (NY). La semana pasada Richard Carter, hombre de 49 años, fue ejecutado a tiros a media tarde a las afueras del parque Archie Spigner en South Jamaica, Queens (NYC).

A pesar de que NYC y sus alrededores reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Esta semana Alexander Williams y Wydeem Rudd fueron sentenciados a una pena de entre 45 años y cadena perpetua por el homicidio de un hombre y por disparar contra dos transeúntes inocentes siendo miembros de la violenta pandilla “900”en Nueva York.

Hace dos semanas un hombre de 36 años murió de varios balazos en Central Park North, Harlem y una bebé fue víctima de una bala perdida en un aparente acto pandillero en Brooklyn. También este mes Jasiri Emanuel (21) se entregó a la policía, que lo buscaba como sospechoso de haber matado a tiros a Ricardo Bygrave (22) durante una pelea ocurrida frente a una bodega en El Bronx (NYC).

Además a fines de marzo un niño de 9 años y dos quinceañeros resultaron heridos de bala en incidentes separados a plena luz del día en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC). También dos mujeres adolescentes fueron alcanzadas en una balacera a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC). Ese fue al menos el 3er tiroteo público en la ciudad en menos de 24 horas; los dos previos dejaron hombres muertos en un edificio en Brooklyn y un restaurante en Queens. En algunos de esos casos no se han anunciado arrestos.