Millones de usuarios Android podrían cobrar dinero en EE.UU.: revisa si calificas

Millones de personas que usaron teléfonos Android en Estados Unidos podrían quedar habilitadas para recibir un pago económico luego de que Google aceptara desembolsar $135 millones para cerrar una demanda colectiva relacionada con el uso de datos móviles en dispositivos Android.

El caso se originó a partir de acusaciones de que algunosteléfonos con sistema Android enviaban información a servidores de Google en segundo plano, incluso cuando no estaban siendo utilizados activamente. La compañía negó haber actuado de forma indebida, pero decidió llegar a un acuerdo para evitar continuar con el litigio.

De qué se acusó a Google

La demanda sostuvo que determinados dispositivos Android transferían datos a Google sin que el usuario lo supiera claramente y, en algunos casos, usando datos móviles contratados por el cliente.

Entre los reclamos mencionados en el expediente se incluyeron supuestas transmisiones de información cuando:

Algunas funciones estaban desactivadas.

El teléfono estaba inactivo.

La pantalla permanecía bloqueada.

Aplicaciones no estaban abiertas.

Los demandantes argumentaron que esa actividad generaba consumo de datos y beneficiaba a la empresa al recolectar información técnica y de uso.

Google rechazó esas acusaciones, aunque aceptó resolver el conflicto mediante un acuerdo judicial.

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Quiénes podrían calificar para recibir dinero

Según reportes especializados, podrían ser elegibles personas en Estados Unidos que utilizaron un teléfono Android durante el período cubierto por la demanda, contaban con un plan de datos móviles y/o estuvieron dentro del marco temporal definido por el acuerdo, que se remonta a años anteriores.

Algunas publicaciones ubican como referencia usuarios desde noviembre de 2017, aunque la elegibilidad exacta dependerá del texto final aprobado por la corte y del sitio oficial de reclamos.

Cuánto dinero podrían pagar

Uno de los puntos que más interés genera todavía no tiene respuesta definitiva. El fondo total del acuerdo es de $135 millones, pero eso no significa que cada usuario recibirá una suma alta. El monto individual dependerá de al menos tres factores:

La cantidad de personas que presenten reclamo válido. Los gastos administrativos del proceso. Los honorarios legales autorizados por la corte. Los posibles impuestos o retenciones aplicables

En este tipo de demandas colectivas, los pagos suelen variar y pueden ir desde sumas modestas hasta montos mayores en casos específicos.

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Cuándo se sabrá si hay pago

El acuerdo debe completar etapas judiciales antes de ejecutarse plenamente. Hay una audiencia clave de aprobación prevista para los próximos meses. Si la corte lo valida y no hay apelaciones que retrasen el proceso, luego comenzaría la etapa de reclamos y pagos.

Cómo saber si calificas

La recomendación principal es esperar la apertura oficial del proceso de reclamación. En estos casos suele habilitarse un portal con información detallada y formularios.

Conviene tener a mano:

Modelo del teléfono usado.

Fechas aproximadas de uso.

Operador móvil.

Correo electrónico asociado a cuentas utilizadas en ese período.

Documentación si el sistema la solicita.

También es habitual que algunos usuarios reciban avisos por correo electrónico o correo postal si fueron identificados dentro del grupo potencialmente afectado.

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Por qué importa este caso

Más allá del eventual pago, la demanda vuelve a poner el foco sobre dos temas sensibles para millones de consumidores: la privacidad digital y el uso de datos móviles pagados por el usuario.

En momentos donde los teléfonos concentran buena parte de la vida diaria, cada vez hay mayor atención pública sobre qué información recopilan las compañías tecnológicas y cómo la utilizan.

Lo más importante hoy

Por ahora no hay dinero automático ni depósito inmediato. Lo confirmado es el acuerdo por $135 millones y la posibilidad de que millones de usuarios Android en EE.UU. formen parte de la clase beneficiada.

Quienes hayan usado Android durante los años cubiertos por la demanda deberían seguir las próximas actualizaciones oficiales para verificar si califican y cómo presentar un reclamo.

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