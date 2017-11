Así calló bocas Jomari Goyso en Mira Quién Baila

Y decían que solo criticaba, que no sabía bailar

Hace dos semanas impulsados por Chikybombom, los concursantes de Mira Quién Baila de Univision retaron al periodista Jomari Goyso a dejar de criticar y participar en la pista de baile para probar sus habilidades.

El español aceptó el reto y como no hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla, durante la octava gala mostró sus dotes como bailarín y no decepcionó.

WOW! 😵👏🏼 ¿Qué te pareció el baile debut de @JomariGoyso ? @EmmanuelleBerne #MiraQuienBaila A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila) on Nov 5, 2017 at 5:36pm PST

Después de una semana de arduos ensayos, Jomari comenzó su número con un paso doble tradicional de la península ibérica y luego bailó “Ahora quién” de Marc Anthony.

“La única presión que tengo es que todos queréis que haga algo mal”, dijo en tono de broma el crítico, antes de bailar con Emmanuelle Berne.

🙌🏻💙 #miraquienbaila A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso) on Nov 5, 2017 at 6:39pm PST

Con un aplauso tronador y buenas críticas de los jueces, Jomari pasó la prueba y calló las bocas de los que se han sentido incómodos con sus críticas.

“Fuego en esa pista, lo bueno es que no sabe bailar. Para que vayan midiéndole el agua a los tamales”, dijo Yuri, quien estuvo de invitada en el panel.

#pasion @emmanuelleberne #miraquienbaila 💙🙌🏻 A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso) on Nov 5, 2017 at 6:57pm PST

“Me sorprendiste de una manera increíble. Me recordaste a grupo Locomía y para colmo bailaste salsa., Muy bien, compadre”, dijo convencido Jhonny Lozada.

Así, Jomari sigue siendo pieza clave de esta edición, en la que también protagonizó un amargo enfrentamiento con Ana Patricia Gámez.

wow!! ahora que se me pasaron los nervios y ya paso, les quiero decir GRACIAS!!! que bonito saber que mi familia pudo ver el cariño del publico, ese amor que muchas veces no entiendo pero lo recibo como el mejor regalo de Dios y humildad.. Se que mi abuelita desde el cielo esta sonriendo!! 🙌🏻💙 #enmanosdedios A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso) on Nov 5, 2017 at 6:01pm PST

A falta de dos galas para la gran final, Chikybombom fue eliminada y en un giro inesperado del concurso, todos los participantes quedaron a merced de los votos del público.