El invierno en Nueva York siempre podría desencadenar una serie de riesgos para aquellos que no se preparan para las bajas temperaturas. Las autoridades estatales de gestión de emergencias solicitan a los residentes que tomen medidas preventivas desde ahora, y no esperar a la primera gran tormenta invernal.

La preocupación también está relacionada con la estabilidad del suministro eléctrico. El Operador Independiente del Sistema de Nueva York (NYISO), responsable de administrar la red eléctrica estatal, ha advertido sobre posibles dificultades operativas durante los meses más fríos, especialmente por las limitaciones en el suministro de combustibles.

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4 medidas para prepararse antes del invierno en Nueva York

1. Revisa los detectores de humo

En invierno es crucial comprobar que los detectores de humo y monóxido de carbono funcionen correctamente antes de encender la calefacción. Las autoridades recomiendan tener estos dispositivos en cada piso de la vivienda y verificar que sus baterías estén en buen estado.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, el monóxido de carbono es un gas tóxico, incoloro e inodoro que puede provocar mareos, dolor de cabeza, confusión e incluso la muerte. Este riesgo aumenta cuando se utilizan incorrectamente generadores, calentadores y otros aparatos que funcionan con combustibles.

2. Prepara un kit de emergencia

Los neoyorquinos deben tener a mano algunos suministros básicos para que una familia pueda sobrevivir en caso de emergencia. Entre los artículos que no deben faltar están: suficiente comida, agua embotellada, medicamentos, papel higiénico, ropa, linterna, botiquín de primeros auxilios y más.

Quienes conducen en Nueva York también deben tener artículos básicos en el maletero por si se quedan atrapados durante una tormenta de nieve o en una carretera cubierta de hielo.

El equipo debe incluir mantas, un saco de dormir, ropa de abrigo adicional, linterna con baterías de repuesto, cargador para el teléfono, botiquín de primeros auxilios, rascador de hielo y cepillo para retirar la nieve.

3. Suscríbete a las alertas de emergencia en tiempo real

Estar informado puede marcar la diferencia cuando se aproxima una tormenta, se emite una advertencia meteorológica o se produce una emergencia en el vecindario. Es una medida que muchos suelen pasar por alto, pero es vital, porque te permite anticipar cualquier situación.

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia de Nueva York (DHSES) permite recibir avisos enviando un mensaje de texto con el nombre del condado o distrito al número 333-111. Los habitantes de Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island pueden utilizar esta opción.

También pueden registrarse gratuitamente en NY Alert, que proporciona información sobre emergencias y condiciones meteorológicas.

4. Inspecciona los árboles cercanos a tu vivienda

Antes de las primeras nevadas, revisa si hay ramas secas, quebradas o debilitadas alrededor de tu propiedad. El peso acumulado de la nieve y el hielo, combinado con fuertes ráfagas de viento, puede provocar que se desprendan.

Además de ocasionar lesiones o daños materiales, las ramas pueden caer sobre los cables eléctricos y provocar interrupciones del servicio. Si vives en un edificio de apartamentos, informa a la administración o al propietario sobre cualquier árbol que represente un peligro

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