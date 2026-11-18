El alcalde Zohran Mamdani anunció la ampliación de los horarios de la línea de asistencia legal para inmigrantes, un servicio gratuito y confidencial que ahora estará disponible los 7 días de la semana. La medida busca facilitar el acceso a orientación jurídica a miles de personas que necesitan conocer sus derechos y alternativas ante posibles situaciones migratorias.

La iniciativa, impulsada a través de la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (MOIA), permitirá que los residentes de los 5 condados puedan comunicarse también durante los fines de semana, un cambio pensado especialmente para quienes tienen dificultades para realizar llamadas durante su jornada laboral.

El servicio ofrece información confiable, referencias a organizaciones comunitarias y acceso a asistencia legal en el idioma preferido de cada persona, independientemente de su estatus migratorio.

¿Cómo comunicarse con la línea de ayuda para inmigrantes en Nueva York?

Los neoyorquinos que necesiten orientación pueden llamar directamente al 1-800-354-0365 para comunicarse con la línea de asistencia legal de MOIA.

También existe la posibilidad de acceder al servicio a través del número 311. En ese caso, los usuarios deben decir las palabras “Immigration Legal” para ser dirigidos al recurso correspondiente.

La ampliación de horarios establece 2 franjas de atención, dependiendo del día de la semana:

De lunes a viernes: de 9 a 20 horas (ET)

Sábados y domingos: de 9 A 17 HORAS (ET)

Con este cambio, la administración municipal busca eliminar una de las barreras que enfrentan algunas familias inmigrantes: la falta de tiempo para solicitar orientación durante los horarios habituales de atención.

El servicio proporciona asesoramiento inicial, información sobre derechos y referencias a recursos comunitarios. Su carácter confidencial también representa un elemento importante para quienes sienten temor de buscar ayuda debido a su situación migratoria.

Mamdani destina casi $1.5 millones para ampliar la asistencia migratoria

La expansión de la línea telefónica estará respaldada por una inversión de casi $1.5 millones de dólares, incorporada al presupuesto de la ciudad para el año fiscal 2027.

Los recursos permitirán contratar personal adicional, atender un mayor volumen de llamadas y responder a las necesidades cambiantes de la población inmigrante.

Al anunciar la medida, Mamdani recordó que más de 3 millones de inmigrantes consideran a NYC su hogar y defendió la necesidad de garantizar que todos puedan acceder a información sobre sus derechos.

El alcalde también vinculó la ampliación del servicio con el clima de incertidumbre generado por las políticas migratorias federales.

“En un momento en que el gobierno federal está sembrando miedo e intimidación en nuestros vecindarios, Nueva York está respondiendo con apoyo real y tangible”, expresó el mandatario.

La línea incorporará nuevos idiomas para atender a más comunidades

Otro de los cambios importantes será el fortalecimiento de la atención multilingüe. MOIA contratará nuevos consejeros que hablen árabe, mandarín y criollo haitiano, con el propósito de ampliar la cobertura entre las distintas comunidades que viven en la ciudad.

Actualmente, los asesores pueden atender directamente en inglés, francés, criollo haitiano, español y wolof.

Sin embargo, la cobertura no termina ahí. El personal también tiene acceso a servicios de interpretación telefónica en más de 200 idiomas adicionales, una herramienta que permite superar las barreras lingüísticas al momento de solicitar información legal.

Para muchas familias, comprender correctamente una notificación, conocer los procedimientos disponibles o identificar una organización que pueda brindar representación legal puede marcar una diferencia importante.

MOIA incorpora WhatsApp y nuevos sistemas de atención

La modernización del servicio también contempla nuevas alternativas de comunicación.

La oficina municipal ya puso en funcionamiento un canal de WhatsApp, en inglés y español, con el objetivo de facilitar el contacto con los residentes que prefieren utilizar aplicaciones de mensajería en lugar de realizar llamadas telefónicas.

Además, está implementando un sistema de respuesta fuera del horario de atención, que permitirá recibir mensajes y devolver llamadas, así como un mecanismo interactivo de respuesta de voz.

Estas herramientas buscan mejorar la capacidad de respuesta y facilitar el acceso a información para personas que no siempre pueden comunicarse durante los horarios establecidos.

La ampliación se suma a una campaña de difusión que MOIA lanzó en agosto, con una inversión de $300,000, para dar a conocer la línea de asistencia legal entre las comunidades inmigrantes.

Con la extensión de los horarios, la contratación de nuevos consejeros y la incorporación de canales digitales, NYC busca fortalecer una red de orientación que permita a los inmigrantes conocer sus alternativas antes de tomar decisiones que puedan afectar su futuro.

Para quienes necesiten información, el número 1-800-354-0365 ya es la principal vía de contacto con la línea de asistencia legal de MOIA. La atención es gratuita, confidencial y está disponible sin importar el estatus migratorio.

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