La entrega de la corona de la 75.ª edición de Miss Universe está cada vez más cerca. Literalmente, estamos en la cuenta regresiva. Telemundo transmitirá en vivo de costa a costa desde Puerto Rico el martes 24 de noviembre a partir de las 7 p. m. ET/6 p. m. CT/4 p. m. PT.

Para conmemorar esta emblemática edición de diamante, la cadena desplegará una semana de programación especial desde la Isla del Encanto, que incluirá eventos previos a la gran final, entrevistas exclusivas y acceso detrás de cámaras a través de sus programas y plataformas digitales, acercando a la audiencia a toda la emoción, el glamour y las historias de las mujeres que competirán por la codiciada corona.

Como parte de la cobertura, hemos podido conversar con Carlos Adyan, quien estará conduciendo el magno evento junto a Jacqueline Bracamontes. El boricua está a la cabeza junto a la ex reina de belleza, por primera vez. Y su vasta experiencia le permite reconocer el poder de muchas de las candidatas e incluso anticipar un posible top five rumbo a la final.

Para el conductor, las misses que con toda seguridad serán parte de un top five son: Filipinas, Puerto Rico, Venezuela, Francia y Colombia.

¿Cuál será la programación especial de Miss Universe por Telemundo?

La emoción de Miss Universe® se seguirá viviendo todos los días a través de la programación de Telemundo. Los programas Hoy Día (8 am/7 c), En Casa con Telemundo (1 pm/12 c), La Mesa Caliente (3 pm/2 c) y Al Rojo Vivo (4 pm/3 c) continuarán cobertura especial desde Puerto Rico, incluyendo entrevistas con las delegadas de Miss Universe®, sus historias, anécdotas y todos los preparativos rumbo a la gran final. Acceso Total también presentará segmentos especiales para las estaciones locales de Telemundo.

La celebración comenzará con dos de los eventos más esperados del certamen. El Desfile de Trajes Típicos de Miss Universe® , conducido por Clovis Nienow, Yamilex Hernández y la influencer Marena Sofía, y la Competencia Preliminar , conducida por Alessandra Villegas, Yamilex Hernández y Marena Sofía, con Clovis Nienow reportando desde detrás de cámaras, se llevarán a cabo el sábado 21 y domingo 22 de noviembre , respectivamente, a las 6 p. m. ET/5 p. m. CT/3 p. m. PT . Ambos eventos se transmitirán en vivo y exclusivamente a través del canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento .



, conducido por Clovis Nienow, Yamilex Hernández y la influencer Marena Sofía, y la , conducida por Alessandra Villegas, Yamilex Hernández y Marena Sofía, con Clovis Nienow reportando desde detrás de cámaras, se llevarán a cabo el , respectivamente, a las . Ambos eventos se transmitirán en vivo y exclusivamente a través del . Luego de la Competencia Preliminar, la audiencia podrá conectarse con Telemundo para disfrutar de una edición especial de Pica y Se Extiende, Camino a la Corona, a las 9 p. m./8 c con Carlos Adyan, Lourdes Stephen y Aleyda Ortiz en vivo desde el Viejo San Juan. Además, Clovis Nienow tendrá acceso exclusivo detrás del escenario y Gabriel Coronel estará junto a invitados especiales en el Coliseo de Puerto Rico. Durante el programa en vivo, los presentadores ofrecerán un recuento de los momentos más destacados de este esperado evento, en el que las delegadas demostrarán su confianza, elegancia y desenvolvimiento escénico en las rondas de traje de baño y vestido de gala, que ayudarán a determinar las 30 semifinalistas que avanzarán a la competencia final del martes.

La gran noche comenzará el martes 24 de noviembre a las 7 p. m. ET/6 p. m. CT/4 p. m. PT con Celebrando Nuestras Reinas, una antesala especial conducida por Aleyda Ortiz y Clovis Nienow desde Puerto Rico, que destacará las historias y la preparación de las delegadas latinas. Gabriel Coronel capturará la emoción de la llegada de celebridades e invitados especiales al emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, mientras Jessica Carrillo ofrecerá acceso exclusivo a lo que sucede detrás del escenario.

A las 8 p. m. ET/7 p. m. CT/5 p. m. PT, el escenario cobrará vida con la transmisión de la 75.ª edición de Miss Universe®, una noche histórica llena de belleza, talento y emoción, conducida por Jacky Bracamontes y Carlos Adyan, acompañados por Aleyda Ortiz, Clovis Nienow y Jessica Carrillo. En vivo de costa a costa desde Puerto Rico, el espectáculo reunirá a más de 120 representantes de todo el mundo en busca de la codiciada corona y contará con espectaculares presentaciones musicales de reconocidos artistas. La noche culminará con el esperado momento en que Fátima Bosch, de México, coronará a su sucesora, dando continuidad al legado de un certamen en el que 27 mujeres latinas han conquistado el prestigioso título.

La emoción de Miss Universe® se vivirá más allá del escenario, con contenido exclusivo para los fanáticos, entrevistas, momentos detrás de cámaras y mucho más a través de Telemundo.com/MissUniverse. La celebración también se extenderá a las plataformas digitales y redes sociales de Telemundo, incluyendo el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento y las cuentas de @Telemundo en Facebook , X e Instagram , donde la audiencia podrá seguir todos los detalles y sumarse a la conversación utilizando el hashtag #MissUniverso.

¡Una celebración histórica que cruzará fronteras! La 75.ª edición de Miss Universe® llegará en vivo a los hogares de Estados Unidos a través de Telemundo y Peacock, con subtítulos en inglés mediante Closed Captioning. La emoción también se extenderá a toda América Latina a través de la señal de cable de Telemundo Internacional y el servicio de streaming Universal+, conectando a millones de espectadores con una de las noches más esperadas del año.

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