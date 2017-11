De Blasio y presidente de Argentina rinden tributo a víctimas de atacante del Bajo Manhattan

El Alcalde de Nueva York y el mandatario sudamericano mostraron su dolor por el atropellamiento de la semana pasada, donde murieron 8 personas, entre ellos 5 argentinos

Este martes se cumple una semana del ataque del Bajo Manhattan perpetrado por Sayfullo Saipov, el ciudadano de Uzbekistan, quien cobró la vida de 8 personas, entre ellos cinco argentinos amigos desde su época de secundaria, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio rindió un sentido tributo a las víctimas del hecho terrorista, al que acudió además el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

“Nosotros compartimos el mismo dolor y compartimos la misma pena”, aseguró el Alcalde neoyorquino durante la solemne ceremonia, a espaldas del Río Hudson y sobre la ciclo ruta en la que el 31 de octubre los argentinos, una turista belga y dos estadounidenses, fueron arrollados mortalmente.

“Los vamos a recordar siempre como neoyorquinos y sentimos que son parte nuestra”, agregó el mandatario, quien estuvo acompañado por la primera dama de la Ciudad.

“Chirlane y yo queremos agradecer al presidente Macri y a la primera dama por estar aquí en este momento tan importante y difícil. Vivimos a 5,000 millas de distancia, pero sentimos un tremendo sentido de unidad y una profunda conexión en este momento”, manifestó el líder demócrata.

“Pero seamos claros, esto no fue solo un ataque a ocho individuos. No fue solo un ataque a la ciudad de Nueva York, no fue solo un ataque a los Estados Unidos de América, fue un ataque a toda la humanidad”, dijo De Blasio, quien agregó que la Gran Manzana seguirá siendo un lugar que recibe y trata a todos por igual. “Eso es precisamente lo que los terroristas quieren socavar: un lugar donde todos puedan respetarse mutuamente, donde todas las religiones sean tratadas con igualdad, eso es una afrenta a la ideología terrorista”.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, no solo manifestó el dolor que le produjo la tragedia, sino que de paso agradeció a los neoyorquinos y al Alcalde el apoyo que manifestaron en ese difícil momento. “En nombre de todos los argentinos, gracias por la atención brindada al grupo argentino y a sus familias”, dijo el jefe de Estado sudamericano, agregando que la mejor manera de contrarrestar los perversos objetivos de los terroristas es seguir adelante con “nuestras vidas”. “Cinco familias fueron destruida con este terrible acto de esta gente (los terroristas) que quieren que tengamos pánico”.

Macri recordó además que lo que emepezó como un plan de un grupo de amigos para celebrar el aniversario número 30 de su graduación de secundaria, terminó enlutando no solo a las familias de Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, sino también a toda su nación.

De Blasio y Macri pusieron en el sitio un par de coronas elaboradas con hortensias y rosas blancas, en medio de la mañana nublada que había en la ciudad, y un pequeño altar en honor a las víctimas se ha convertido en sitio obligado de visita de propios y extraños.